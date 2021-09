Las lluvias provocaron ausentismo en empresas

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en la región. J. Santos Nemesio Alonso García dio a conocer que ausentismo laboral del ocho por ciento se registró en los últimos días entre las empresas del municipio a causa de las precipitaciones pluviales.

Apuntó que la semana pasada se registró una importante ausencia de agremiados en sus espacios de trabajo por causa de las fuertes precipitaciones pluviales y sus consecuencias, algunos de ellos, por daños en sus viviendas a causa de inundaciones y otros por falta de transporte público.

Este tipo de dificultades, comentó que fueron expuestos a la parte patronal, con la finalidad de brindar apoyo a los agremiados, debido a que se trató de trabajadores que puntualmente cumplen con su encomienda, sin embargo, las condiciones meteorológicas impidieron que llegaran a tiempo a sus labores.

El dirigente cetemista no descartó que se puedan presentar más ausencias laborales, toda vez que los pronósticos de lluvia no son alentadores, por lo que pidió la comprensión de las empresas ante posibles eventualidades entre los trabajadores, ya que no es común tener incidentes de este tipo en sus labores, sobre todo entre agremiadas quienes en todo momento buscan cumplir con su trabajo.