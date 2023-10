Legitiman contratos colectivos de trabajo

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), legitimó siete Contratos Colectivos de Trabajo (CCT), en el municipio de San Juan del Río en los últimos meses, aglutinando con ello a mil 600 trabajadores.

A decir del secretario general del organismo sindical, Dimas Peralta Alegría, este tipo de certificaciones se realizaron ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en tiempo y forma con la finalidad de garantizar a los trabajadores un organismo de defensa en sus derechos laborales.

Local Llegan las afiliaciones a la CROC

Mencionó que derivado de algunas reformas a la Ley Federal del Trabajo, se dio como plazo hasta mayo del 2023 para legitimar la afiliación de los trabajadores de las empresas, por ello en este mismo contexto, se concretó la adherencia de cientos de trabajadores para mejorar sus prestaciones laborales.

El dirigente dijo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), es la instancia encargada de llevar a cabo este tipo de acciones y quien antes de que concluya el presente año, llevará a cabo verificaciones para expedir a este organismo sindical la documentación que acredite contar con la plantilla de agremiados anteriormente citados.

“Todas estas empresas han sido certificadas, se realizaron las asambleas correspondientes para la aprobación de los Contratos, en siete nos aceptaron, de trabajadores tenemos mil 600, estos registro se hicieron ante el Centro Federal, el periodo se venció en mayo para que todos los sindicatos certificaran, ahora bueno, pues ya solo hay que estar a la espera de las auditorías que realizará el Centro Federal para ver quien se certificó y quien no”.

Por lo anterior, aseguró que antes de que concluya el año, se conocerá el número de empresas que no lograron certificar ni sindicatos ni trabajadores, buscando la CROC aumentar su padrón de representados en el municipio sanjuanense.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Dijo desconocer el número de trabajadores que se quedaron sin alguna representatividad sindical en el municipio, sin embargo, no destacó que se trate de cientos, dado que hay pocos organismos sindicales que operan en la localidad, por ello, dijo que aprovechará para tratar de integrar a quienes hoy no cuentan con una representatividad sindical para que sumen a la CROC.

“Ya estaremos invitando a más trabajadores porque muchos se quedaron sin sindicato porque algunos no hicieron lo que la Secretaría del Trabajo les indicó como se establece en la ley, entonces, pues ya muchos no certificaron y por esos trabajadores que no tienen quien los represente estaremos trabajando”.