Leves avances en denuncia por ataque

Los dolores intensos de cabeza, punzadas en las lesiones de las piernas y malestar general, son parte de las secuelas que persisten en el señor Silvestre Cruz Martínez, víctima del ataque de dos perros en el municipio de Amealco de Bonfil, quien dijo que avanza su caso ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Aunado a que, hay algunas heridas que se le han estado abriendo y en su familia continua la esperanza de que pronto se haga justicia, luego de haberse llevado una de las primeras audiencias entre las dos partes de esta trágica historia, la cual, aseguró, lo tiene desanimado.

Indicó que, los gastos siguen su curso, el material para sus curaciones y medicamentos, tampoco se han mitigado, y del responsable, aun se espera que las leyes sigan su camino, ya que, al ser él, el sustento de su casa, sus finanzas se encuentran gravemente afectadas.

“Ni siquiera se ha acercado el señor, yo lo conocí en la audiencia y lo procesaron, pero pues yo no sé mucho de esto ellos dicen que ahí va el caso. Fue el miércoles de la semana pasada la audiencia. Los perros siguen ahí, no los han retirado. No nos han dado la fecha para otra audiencia”.

TSJ

Mariela Ponce Villa, presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el estado de Querétaro, en entrevista confirmó que, el señor dueño de los canes fue vinculado a proceso por lesiones culposas, y que enfrenta esta situación en libertad, que se están dando tres meses para las investigaciones complementarias.

Aunque no determinó la penalización del presunto responsable, ya que, advirtió, en este periodo se debe revisar primero, la gravedad de las lesiones que registra el señor Silvestre, mientras que la FGE también hace las indagaciones correspondientes de los hechos.

“Son lesiones culposas, va a depender el tipo de lesión que de forma permanente le quede a la persona, como hay diferentes tipos de lesiones, de las más graves a las menos graves porque tiene tipificación distinta, por eso no sabría que penalidad podría alcanzar la persona, está con medidas cautelares en libertad”, concluyó.