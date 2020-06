Llama alcalde a prevenir por obras en la 57

El alcalde de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, señaló que las autoridades encargadas de las obras que se llevan a cabo en la autopista federal 57 omitieron avisar con tiempo sobre el inicio de la rehabilitación del puente vehicular que conduce a la Central de Autobuses, lo que ocasionó conflicto vial el pasado martes, por lo que pidió a los automovilistas tomar previsiones al circular por la zona.

“Creemos que es muy importante que esta obra se haga, faltó que se nos avisara con tiempo, para nosotros, a su vez, avisarle a la población, porque efectivamente fue un día caótico en esa zona, de muchas quejas de toda la población que, válidamente, al querer llegar y no poder cruzar, tenía que trasladarse a grandes distancias para retornar”.

Precisó que las obras también afectan debido “Al tránsito foráneo que se mete a la ciudad para poder brincar en las horas pico los tapones que se hacen, no hay problemas tan específicos, salvo el de ayer que fue el bloqueo del puente de la Central Camionera, fue donde sí hubo molestia y queja de parte de los comerciantes, que son aledaños, porque no hubo ventas, se les explicó que no era una obra municipal”.

No obstante, aplaudió que se haya contemplado reforzar el puente, el cual presentaba desgajamientos, pero lamentó que no se haya avisado a las autoridades municipales para alertar a la población y disminuir las molestias.

“Entendemos que las obras generan molestias, pero son necesarias. En el tema de la autopista hemos tenido poca retroalimentación, porque no ha habido un conducto, pero en general se celebra que haya infraestructura, que haya obra”.