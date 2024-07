Llama Cabrera a cuidarse del Covid

Ante la presencia de nuevos casos de Covid-19 entre la población queretana, el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia llamó a prevenir contagios y mencionó que esta enfermedad ya es parte de la vida de la humanidad, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Señaló que, según informes que tiene, es que en los últimos siete días se han reportado por lo menos treinta casos en el estado de Querétaro y que siempre lo más recomendable será ir al médico ante síntomas que se lleguen a presentar y tomar las medidas ya conocidas.

“Recordemos que, si no me equivoco la OMS, dijo que ya no estamos en pandemia, el Covid es parte de la vida cotidiana y según las cifras oficiales ya hay 30 casos en los últimos siete días. Salvo que hubiera complicaciones respiratorias, ya los médicos determinan cuando se hace la prueba y hacerte el siguiente estudio médico”.

Sostuvo que, lo más importante por el momento es que la gente atienda a no exponerse de forma brusca a los cambios de temperatura que se puedan llegar a generar, sobre todo ahora que se compagina la lluvia, el frío y el calor en algunos lapsos del día.

“Entendemos que prácticamente ya llegamos a, digo yo, no soy especialista, pero se hablaba hace años de la inmunidad de rebaño, creo que prácticamente ya dejó de ser pandemia y lo importante es cuidarnos, a partir de ahora con los cambios de temperatura que son un factor importante, cuidarnos y cuidar nuestra salud”.

¿QUÉ PANORAMA HAY?

Según los reportes de salud es que el estado de Querétaro, es el segundo lugar en contagios a nivel nacional, y que por ello diferentes sectores de la población han retomado el uso continuo de cubrebocas.

Cabe señalar que, recientemente la dirección de servicios de salud en el estado, mencionó que hay un incremento en la entidad y consideró relevante el tomar medidas preventivas como el uso de gel antibacterial, aunado a lo que la personas determine con base a lo aprendido durante la época más fuerte de la pandemia.