Llama exgobernador a evitar cotos de poder

El ex gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servien, llamó a la unidad al interior del Partido Acción Nacional (PAN), en el municipio de San Juan del Río, así como evitar los cotos de poder para evitar malos resultados en las próximas contiendas.

Durante su visita al municipio sanjuanense, el ex gobernador queretano, consideró que no solo en la localidad sino en los 18 municipios hay hombres y mujeres capaces con liderazgo, cuyos perfiles pueden generar mejores resultados en las contiendas electorales, dado los resultados que se obtuvieron el pasado dos de junio en varios distritos.

Uno de los ejemplos que puso, fue el ex militante albiazul y que hoy representa al partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en el Congreso del estado, Edgar Inzunza Ballesteros, pues dijo que por ello se debe privilegiar la unidad y evitar los cotos de poder al interior de Acción Nacional si se quieren tener mejores resultados.

“Yo lo he dicho fuerte y quedito, yo nací políticamente en San Juan del Río y lo agradezco enormemente, por eso es la primera plática política que doy a la militancia de mi partido desde que termine como gobernador y es un llamado precisamente a que se rompan los grupos, no puede ser, estamos copiando al nacional, se quieren hacer cotos de poder, dueños de lo local, dueños de lo municipal, grupos que a veces no tienen ni credibilidad”.

Por lo anterior, reiteró que es necesario que los hombres y mujeres que hoy se encuentran en las filas del PAN cuenten con mejores oportunidades, evitar que los mismos nombres se repitan en las boletas electorales, de lo contrario, advirtió que se obtendrán mínimos resultados.

“Mi llamado es a que ya no se puedan repetir los mismos nombres, ni que no hubiera mujeres y hombres con liderazgo dentro del partido de San Juan del Río, a que puedan alzar la mano, empoderarlos ya para que puedan enfrentar los siguientes procesos, creo que esta cuestión de que repitan los mismos es un costo que hemos tenido y por eso, nos fuimos al filo y se perdió un distrito, el güero Inzunza fue un miembro de nuestro partido, ahí están las llamadas de atención”, finalizó.