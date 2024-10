Llaman a invertir más en Protección Civil

Luego de haber tomado posesión de sus cargos, el llamado para los presidentes municipales entrantes en las 18 demarcaciones es que inviertan y destinen más recursos para fortalecer las coordinaciones de protección civil y con ello el trabajo que se hace en estos lugares, afirmó el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ), Javier Amaya Torres.

Refirió que ya han tenido acercamientos con algunos alcaldes entrantes, esto con el fin de conocer a los nuevos titulares de las coordinaciones municipales de protección civil, así como saber si habrá continuidad en las corporaciones en el caso de los ediles que fueron reelegidos. Dijo que estas reuniones también han sido aprovechadas para instar a los nuevos gobiernos a invertir más recursos en esta área.

“Ya hemos tenido acercamiento con algunas alcaldesas y algunos alcaldes. Faltan algunos que en estos días lo estaremos haciendo. Estaremos viendo si va a haber continuidad con algunas direcciones o si va a haber cambios, ir conociendo al nuevo personal y, sobre todo, si seguirles pidiendo a los alcaldes entrantes que inviertan más en cuestión de protección civil”, comentó.

Recordó que la Coordinación Estatal de Protección Civil cuenta con un programa a través del cual se entregan apoyos a las corporaciones de emergencia de cada municipio. Dijo que mediante este esquema se destinan recursos a bomberos, cuerpos de paramédicos y rescatistas, a fin de que puedan operar en la atención de los diferentes reportes que se presentan no solo en su demarcación, sino en la región.

Precisó que la entrega de este recurso es anual y que es el único esquema a través del cual la Coordinación Estatal de Protección Civil apoya a los municipios, pues afirmó que, debido al presupuesto que maneja, no le es posible dotar de equipamiento a los organismos municipales.

“La Coordinación Estatal no da ese tipo de apoyos, ya que nosotros manejamos un presupuesto relativamente moderado. Nosotros tenemos un programa y apoyamos a los municipios que tienen servicios de emergencia, ya sea como bomberos, ambulancias, rescatistas. Este programa de la Coordinación Estatal les brinda un apoyo anual para poder operar. Esta es la manera en que nosotros estamos apoyando a algunos municipios”, dijo.

Reiteró que las corporaciones que reciben este recurso no solo actúan dentro de su municipio, sino que apoyan en las emergencias que surgen en otras regiones del estado. “Estas corporaciones que reciben estos apoyos, normalmente no nada más apoyan al municipio, apoyan en la región. Están pre-activados para poder hacer apoyos, no nada más en el municipio en donde están, sino en los colindantes”, apuntó.