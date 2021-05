Llaman a seguir usando cubre boca a personas vacunadas

El vocero organizacional, Rafael López González, informó que como parte de las recomendaciones y cuidados que se deben tomar en cuenta por parte de las personas que ya recibieron su primera dosis o el cuadro completo de la vacuna anti Covid-19, es que deben continuar con el uso del cubreboca, acompañado de todas las demás medidas de prevención sanitaria.

Manifestó que si bien la vacunación contra Covid-19 aporta altos niveles de protección contra la enfermedad, se debe estar consciente de que no representa un riesgo “cero”, por lo que llamó a no confiarse, pues, aunque significativamente menor, siempre cabe una posibilidad de enfermarse y mientras con la vacuna se evita la hospitalización por un cuadro grave y el fallecimiento, es muy posible que se pueda contagiar a alguien más que aún no recibe el fármaco y pueda incluso morir.

Afirmó que los países en donde han relajado algunas medidas, como el uso del cubreboca, es porque su porcentaje de población ya vacunada rebasa al de las personas que no cuentan con inmunización, lo cual, señaló, no es el caso de México ni de Querétaro.

Subrayó que si a contar con la inoculación se suman todas las medidas de prevención sanitaria -pues seguir sólo algunas no es efectivo-, se evitará el contagio o contagiar a alguien más que no cuente con el biológico o no tenga el cuadro completo, y mencionó que este tipo de descuidos ya han causado rebrotes y saturación de hospitales en otros países.

López González reiteró que “si ya obtuviste tu cuadro completo de vacunas y pasaron más de 15 días de tu segunda dosis, sigue usando tu cubreboca en lugares públicos, en el transporte, en restaurantes, en oficinas”, añadió.