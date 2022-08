Llevarán jornadas de salud sexual y reproductiva a jóvenes

A partir del próximo ciclo escolar se comenzarán a realizar en las diversas secundarias del municipio jornadas de salud sexual y reproductiva, esto con el fin de brindar la información necesaria a las y los jóvenes para prevenir embarazos adolescentes y enfermedades de transmisión sexual (ETS), informó el titular de la Dirección Municipal de la Juventud, Luis Alberto Galván Hernández.

Refirió que hablar de esta materia con jóvenes es fundamental pues durante muchos años esta clase de temas resultó ser un tabú para este sector. Asimismo, detalló que estas jornadas se realizarán de manera conjunta con la Jurisdicción Sanitaria No.2 de la Secretaría de Salud del estado de Querétaro.

“Se comenzarán a realizar diferentes sesiones en las escuelas secundarias donde se bridará esta información a las y los adolescentes. Creo que es muy importante que comencemos a fortalecer este tipo de temas (…). Será principalmente desde un sentido de prevención y en trabajo con otras instituciones que fortalecen bastante el trabajo de la Dirección Municipal de la Juventud”, comentó.

Indicó que estas jornadas serán complementarias al programa “Borremos la Violencia Digital”, a través del cual la dependencia busca brindar a la juventud de San Juan del Río información referente a los mecanismos de protección de los derechos sexuales en caso de la difusión de contenido audiovisual íntimo.

Asimismo, agregó que en el próximo ciclo escolar se buscará incluir jornadas de salud mental, esto con el propósito de atender todas las necesidades que las y los adolescentes del municipio tienen.

Por otra parte, señaló que este sábado se llevó a cabo la Primera Jornada de Salud Sexual y Reproductiva, actividad impulsada por la Dirección Municipal de la Juventud y la Jurisdicción Sanitaria No.2 de la Secretaría de Salud del estado de Querétaro.

Detalló que dentro de esta jornada se abordaron temas como salud reproductiva, lactancia materna, higiene y cuidado menstrual, así como salud sexual adolescente y violencia digital. Reiteró que acercar estos temas es fundamental, toda vez que no se les ha permitido a los jóvenes tener acceso a ellos.

“Muchas veces esta necesidad se quedó invisibilidad pensado en que los adolescente no podían hablar de sexo, que no tenían que estar conociendo algo referente al tema de salud sexual y reproductiva, y a partir de ahí es mejor decirles que es necesario hablarlo (…). Realmente han pasado años que no se han hablado (…), es una necesidad que se hablan de estos temas desde más temprana edad y a partir de ahí generar una prevención”, concluyó.