Locatarios de mercados piden a la población seguir medidas sanitarias

La presidenta de la Federación de Uniones de Comerciantes en pequeño (FUC), Concepción García Bustamante dio a conocer que desde temprana hora de este miércoles los mercados municipales de San Juan del Río comenzaron a trabajar con una capacidad al 75 por ciento de consumidores, esto tras la autorización para el reinicio de varias actividades a partir de este 17 de junio.

El semáforo naranja por Covid-19 en Querétaro, permitió que cientos de comerciantes en pequeño desde artesanos, oferentes, semifijos y locatarios vuelvan a retomar sus actividades en virtud de la autorización que emitió el Gobierno del Estado, mientras que en el caso de los tianguistas, aseguró que en el transcurso de los próximos días quedará delineada la manera en la que trabajarán para garantizar la seguridad sanitaria entre la población.

Aprovechó para pedir a la población consumidora sanjuanense atender todos los llamados de las distintas medidas de seguridad sanitaria, ya que de lo contrario, se corre el riesgo de que no solo los mercados locales sino hasta los establecimientos, sean clausurados o multados por no acatar las disposiciones para la reapertura.

“Ya nos dieron la apertura de un 75 por ciento en mercados municipales pero donde nos vean que no cumplimos habrá cierres totales de mercados como comercios, esperemos que no, hemos estado pidiendo para esto funcione tanto a ciudadanos como comerciantes que cumplamos todos porque sé que a veces es molesto que te pidan medidas de seguridad sanitaria, hay gente que se molesta pero no saben la magnitud de nosotros los comerciantes de que podemos ser clausurados o multados”.