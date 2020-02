Luchan unidos contra el cáncer infantil

La batalla contra el cáncer es una de las más difíciles para cualquier persona, el esfuerzo se duplica cuando se trata de menores de edad y en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil, la Asociación Mexicana de ayuda a Niños con Cáncer, AMANC, lleva más de 16 años brindando apoyo y una mano a las familias de los menores que buscan hacer frente a esta mortal enfermedad.

De acuerdo a la Secretaría de Salud el término “cáncer infantil” se utiliza para identificar distintos tipos de cáncer que pueden manifestarse en niños y niños antes de cumplir los 15 años y tiene la finalidad de concientizar sobre el cáncer infantil y la importancia de generar apoyos a las niñas y niños con cáncer, valorar el esfuerzo y problemas a los que se enfrentan y resaltar la necesidad de un mejor y más equitativo acceso al tratamiento y cuidado para todos las niñas y niños con cáncer, en todo el mundo.

Patricia Otero Lara, directora de AMANC Querétaro explicó que la intensión de brindar apoyo a los menores y sus familias es contribuir en la lucha contra este mal, actualmente van más de 500 pequeños que han pasado por esta institución.

“Nosotros, tan solo en el 2019, llegamos a más de 308 niños, niñas y adolescentes con cáncer, en las instalaciones con hospedaje, transporte, alimentación, desarrollo humano y soporte médico, el cáncer es una enfermedad, difícil, costosa, más tratándose de menores pero también ayudarles a contribuir a mejorar su calidad de vida, eso es fundamental para nosotros aquí en AMANC que los niños se sientan muy consentidos y apapachados”.

AMANC Querétaro nació gracias a la iniciativa Sandra de Anda Muñoz y Ofelia Nassar de Hernández, quienes al principio brindaron apoyo a tres menores, posteriormente se logró poco a poco construir el centro donde se da hospedaje y acompañamiento a los niños y sus familias.

“Contamos con un centro donde brindamos hospedaje, alimentación, transporte y este centro ya va a cumplir 7 años y la verdad es que se dice fácil pero es un trabajo arduo, nosotros más o menos tenemos que procurar medio millón de pesos mensualmente para poder acompañamiento a los niños que apoyamos y dentro de estos niños hay algunos que empezaron desde los 10 años y tiene procesos de más de 10 años y el compromiso que tiene AMANC de acompañar desde que empieza hasta que son dados de alta

El centro AMANC es un lugar que contagia alegría, sus paredes de colores y salas de juego brindan un ambiente cálido y de esperanza, todos los niños sonríen y juegan.

“Una compañera tiene una frase que nos gusta y tiene toda la razón, ojalá siempre la vida nos dé la oportunidad de estar en la posición de dar, porque quiere decir que estamos sanos, con vida y salud, y no quedarnos solo con la idea de que estamos bien, sino desde lo que hacemos en nuestras actividades podemos contribuir, tiempo, dinero, especie y son muchas las organizaciones que ayudan a muchas causas”.

Aunque no todas las batallas se pueden ganar, esa es la principal motivación de quienes trabajan en AMANC, haber contribuido, en lo que se haya podido para haber motivado a aquellos niños a salir adelante y luchar, ya que un tratamiento oncológico en leucemias dura aproximadamente 3 años (dependiendo de la evolución del tratamiento), para después entrar en un periodo de vigilancia donde se monitorea por 10 años, en linfomas y tumores es complejo determinar un tiempo promedio ya que puede variar mucho por las características particulares de cada caso.

“Es una enfermedad larga, prolongada sin embargo yo me quedo con la satisfacción de que nosotros estamos contribuyendo con granito de arena a la calidad de vida de estos pequeños, a que hay muchos casos de éxito y también eso hace que el trabajo valga la pena y por los que no están, cuando estuvieron aquí poderlos ver en algún momento sonreír poder ver que no pasaron frio, no pasaron hambre, tuvieron algún medicamento y estuvieron bien protegidos y cuidados y eso también nos alienta y nos motiva a seguir trabajando”, finalizó.

Recordó que AMANC es una institución que brinda apoyo pero para recaudar fondos realiza diversas actividades, por lo que están abiertos a recibir donativos y campañas como el próximo 25 de febrero, donde realizarán el National Pancake Day en I Hop, donde cada paquete de buttermilk, tendrá un costo de 29 pesos y será donado a la asociación y esperan poder recaudar la meta de 5 mil órdenes para apoyar a cientos de niños en su tratamiento contra el cáncer.

SIGNOS DE ALERTA

*Palidez, petequias (pequeños puntitos rojos en la piel), moretones (hematomas) en el cuerpo, sangrados o hemorragias, dolor de huesos generalizado.

*Masas o inflamaciones localizadas, especialmente sin dolor sin fiebre o sin ningún otro signo de infección que aumenten de forma progresiva.

*Pérdida de peso sin ninguna causa aparente, fiebre sin ninguna causa aparente, tos persistente o dificultad para respirar, sudoración excesiva nocturna (estar realmente empapado).

*Cambios evidentes en los ojos (pupila blanca), alteraciones en la visión como aparición de estrabismo, pérdida visual o inflamación alrededor de los ojos (ojos saltones).

*Inflamación o hinchazón excesiva a nivel abdominal.

*Dolor de cabeza persistente y progresiva, vómitos (sobre todo si son por la mañana temprano o empeoran con los días)

*Dolor de huesos o articulaciones con hinchazón progresiva, sin haber tenido signos de traumatismos ni infecciones.

*Si se llegaran a presentar estos síntomas acuda a su médico familiar para un examen más exhaustivo.

*Al acudir al médico de esta manera tendremos la posibilidad de que haya un diagnóstico oportuno lo que definitivamente aumenta de forma considerable la sobrevida de paciente con diagnóstico de cáncer.