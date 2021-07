Luchas afectadas por la pandemia 

El director general de la Unión Mexicana de Luchadores Independientes, Carlos Mancilla Hernández, dio a conocer que la lucha libre mexicana ha sido uno de los gremios más afectados como consecuencia de la pandemia Covid-19, tras la cancelación de los eventos masivos y por consecuencia, desempleo entre los luchadores.

A causa del virus, aproximadamente 100 luchadores mexicanos perdieron la vida a nivel nacional, situación que generó mayor incertidumbre entre los integrantes de este sector evitando participar en los eventos masivos para evitar riesgos a salud, ya que no es un deporte común, sino una disciplina deportiva estricta para quienes se dedican a la actividad.

Hasta el momento no hay programados eventos masivos para llevarse a cabo en los municipios queretanos más que en la capital queretana y con todas las medidas de seguridad sanitaria, siendo insuficientes para dar empleo a todos los profesionales de la lucha libre.

“Nos hemos visto afectados en lo que es la lucha libre, box, y deportes de contacto, desafortunadamente sabemos que todavía no se pueden llevar a cabo eventos masivos, se comenta que es un 50 por ciento de aforo en cualquier lugar, pero no es así porque no se pueden permitir este tipo, la gente sabemos, que quiere estar cerca de los luchadores por lo tanto en el estado no podemos hacer funciones, donde se están llevando unas es la Arena Querétaro, pero en otras plazas no está permitido”.

Refirió que antes de la pandemia de Covid-19, los eventos de lucha libre se realizaban todos los fines de semana, ahora ni uno al mes, aspecto que ha afectado seriamente a la industria luchística, dado que no hay empleo para los luchadores.