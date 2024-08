Magaña acusa trabas en entrega-recepción

El presidente municipal electo de Tequisquiapan, Héctor Magaña Rentería dio a conocer que no ha recibido respuesta por parte del gobierno municipal para llevar a cabo el proceso de entrega-recepción conforme lo marca la ley, por lo que aseguró que confía en que este último mes y medio que les queda al gobierno puedan salir, afirmó que espera que puedan despedir al alcalde actual por la puerta principal de la presidencia municipal y no por la puerta trasera, pues afirmó que sería muy lamentable que esa fuera la forma de cerrar su administración.

Lo anterior, en base a que hace varios días se presentó el equipo del próximo gobierno municipal que estará a cargo de llevar a cabo la entrega-recepción, sin tener ninguna respuesta por parte de la actual administración, por lo que se espera que en tiempo y forma se pueda desarrollar dicho ejercicio que se establece de manera obligatoria.

“Pues mira, nosotros presentamos de manera oportuna como lo marca la ley, la comisión para la recepción, lamentablemente no hemos recibido respuesta por parte de la administración en cuanto a la comisión que entrega, esperamos que en las próximas semanas lo hagan y que esta transición pueda ser lo más transparente y lo más oportuna en beneficio de la ciudadanía”.

Magaña Rentería dijo que su equipo de trabajo cuenta con la indicación de tener apertura para comenzar con dichos trabajos, sin embargo, no han recibido respuesta por parte del gobierno local, generando con ello incertidumbre para llevar a cabo de manera idónea el protocolo.

“Yo lo he manifestado públicamente, vamos a estar con toda la apertura para poder hacer que este proceso, pues sea un proceso digno, respetuoso para la ciudadanía y que no se convierta en un conflicto porque yo creo que quien pierde es el pueblo de Tequisquiapan y esperemos que con la misma disposición estén quienes hoy entregan la administración, justamente soy de los que cree que la política tiene que ser expedita y que todo lo que se vea mal no se tendría que hacer, el imponer o el proponer el heredar a un contralor, pues te genera varias dudas, sobre la tranquilidad que puedan tener quienes han estado gobernando”, finalizó.