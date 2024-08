Magaña recibe galardón internacional

La campaña Haremos lo Diferente que llevó a cabo el presidente municipal electo de Tequisquiapan, Héctor Magaña Rentería durante el proceso electoral pasado, recibió un distintivo por parte de The Napolitan Victory Awards.

A través de sus redes sociales, el alcalde electo emanado de Morena compartió su satisfacción por el reconocimiento, y mencionó que “Les comparto con mucho orgullo que hemos recibido el premio internacional The Napolitan Victory Awards, por The Washington Academy of Political Arts & Sciences, a la Excelencia en Campaña Electoral, por el gran trabajo realizado en equipo”.

Local

Consideró que la labor que se realizó por parte de su equipo de trabajo durante las campañas electorales, fue la base del triunfo de la Cuarta Transformación en el Pueblo Mágico, toda vez que los resultados electorales fueron reflejados en las urnas.

“El éxito de una campaña política se mide por su capacidad de ser abrazada por la gente, por eso el mejor reconocimiento es haber realizado una que nuestro pueblo hizo suya. Escucharlos cantar nuestra canción en cada evento y verlos participar con tanta alegría y convicción, es el mejor indicador de que cumplimos la misión de llevar nuestro mensaje a cada rincón. Demostramos que es posible contrastar las propuestas con creatividad y respeto a las diferentes formas de pensar”.

Mencionó que la campaña electoral que encabezó permitió vínculo comunicacional clave para consolidar su triunfo, es por ello que dijo que dicha labor fue reconocida en un evento que cada año reúne a los estrategas políticos más destacados del mundo.

“Agradezco la importante distinción, pero, sobre todo, reconozco la gran labor de quienes contribuyeron a construir la campaña electoral que le dio la victoria a nuestro proyecto de transformación. Juntas y juntos, hicimos lo diferente. Gracias pueblo de Tequis”.

Finalmente compartió que la ceremonia se llevó a cabo en Washington, D.C, en el cual, añadió que se contó con la participación de líderes y expertos en comunicación política de diversos países.