Maíz afectado será usado como forraje

Cultivos de maíz de temporal que se habían programado y sembrado en la región tendrán un segundo propósito tras las diversas afectaciones que registraron por la falta de lluvias en la zona en los meses anterior, informó el presidente de la Confederación Campesina de Usuarios de Agua en Querétaro A.C., (Concuaq), Francisco Javier Perrusquia Nieves.

Refirió que una de las ventajas de sembrar maíz en las zonas temporaleras, es que puede ser utilizado como forraje para las cabezas de ganado, por ello aproximadamente siete mil hectáreas de este grano de temporal serán para dicho fin tras las afectaciones que presentaron por la tardanza de las lluvias.

“Estas lluvias de ahorita inician prácticamente, vamos a decir que casi son las primeras del año después de este largo periodo de sequía pero no han sido regulares, en algunas partes ha llovido un poquito más pero hasta ahorita no ha corrido el agua, el temporal ya se secó, el maíz ya se secó, prácticamente no van a tener forma de sacar adelante este cultivos, ellos volverán a sembrar con la idea de que será para forraje ya no tanto como grano de consumo humano”.

Aseguró que para los cultivos de temporal resulta complicado tener una recuperación aunque llueva diario, debido a que desde marzo las primeras lluvias abonan a los cultivos, sin embargo, la tardanza de estas mismas en este 2020 provocó nuevamente estragos en las zonas temporaleras.

Finalmente indicó que ciclo agrícola otoño-invierno en breve iniciará, es por ello que los productores agrícolas prefieren hacer uso del maíz de temporal siniestrado para el alimento del ganado y evitar mayores afectaciones a su economía.