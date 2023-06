Maltrato infantil, más de mil casos

La Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA) recibió mil 10 reportes por maltrato infantil, los cuales están relacionados principalmente a incidencias como omisión de cuidados, violencia familiar y violencia sexual en contra de los menores de edad, afirmó el titular de la dependencia, Manuel Hernández Rodríguez.

Refirió que del balance realizado del 2022, del total de reportes recibidos, el 9 por ciento corresponden a asuntos de violencia sexual, específicamente abuso sexual (3 por ciento) y violación (6 por ciento). Respecto a estas cifras, aseguró que en los últimos años se ha mantenido el nivel de incidencias de este rubro.

Además, añadió que se está generando una mayor cultura de la denuncia respecto al tema, e incluso, puntualizó, se tiene vinculación con la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) para que los asuntos de abuso sexual que puedan identificarse en el ámbito escolar puedan ser canalizados a las procuradurías municipales de protección o directamente hacia la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar las carpetas de investigación.

“Consideramos que en los últimos años se ha mantenido el nivel de los porcentajes respecto al tema de abuso sexual (…). Nosotros trabajamos con Corazones Mágicos, ellos también hacen campañas de prevención y precisamente lo que pasa es que ya tenemos la vinculación, incluso también con USEBEQ, para que todos los asuntos de abuso sexual sean canalizados a las procuradurías de protección o directamente a fiscalía para iniciar las carpetas”, comentó.

Explicó que los casos de violencia sexual normalmente se dan en el núcleo familiar, es decir, los agresores son aquellas figuras que se observan como de confianza, tales como padres, tíos, primos o abuelos. Agregó que también suelen presentarse casos en familias compuestas.

Respecto a San Juan del Río, afirmó que en 2022 se detectaron 239 reportes de maltrato infantil. Explicó que a través de las procuradurías municipales se reciben este tipo de incidencias, y son ellas mismas las encargadas de hacer la clasificación de acuerdo al delito.

Al respecto de la violencia sexual hacia menores de edad, la Coordinadora de la Central de Servicios a la Comunidad (Ceseco) de la UAQ en San Juan del Río, Daniela Emilene Castillo Manzo, explicó que detectar el abuso sexual en un menor de edad resulta complejo, pues en ocasiones los agredidos no presentan síntomas, lo cual no es significado de alerta o bien, presentan algunas conductas que no sugieren la presencia de abuso.

“Hay algunas señales de alerta, pero lamentablemente no están en todos los casos. Una es que regularmente el niño ya no quiere ir a ese lugar o si está en familia, cuando llega el agresor inmediatamente cambian, los ves más nerviosos, los ves con ganas de orinar, no se le quieren acercar a la persona. Pero como digo, no son rasgos. No puedes generalizar”, expresó.

En ese sentido, afirmó que una incidencia de violencia sexual, no suele aparecer en el primer momento de la terapia psicológica, sino luego de mucho tiempo, pues en la mayoría de los casos las víctimas suelen confesar el hecho luego de varios años de haber ocurrido la agresión. Además, dijo, que en la mayoría de las ocasiones no se habla de la violencia sexual por el hecho de que se prioriza mantener una buena relación con parientes, a pesar de que ellos hayan sido los agresores.

“Si no se toca la sexualidad, mucho menos el abuso y como el abuso sexual está dado en familia, no se toca porque ‘cómo nos vamos a enojar con la tía por lo que hizo el primo’. No se habla, se habla en estos espacios, pero muchos años después”, subrayó.