Mamá actual, guía un hijo con déficit de atención

Tener un hijo con trastorno por déficit de atención no es una tarea sencilla porque “llevas el dolor siempre, porque tu hijo no está bien. Pero también te enorgullece de ver que puede salir adelante por sí solo”, comentó Patricia.

Patricia es madre de Kevin, cuando él tenía la edad de cinco años ella notó que algo particular le sucedía. Las llamadas del preescolar donde estudiaba su hijo eran constantes, algunas para informarle que Kevin había empujado a un compañero, que no había hecho la actividad o que no había atendido las indicaciones de la maestra.

Las conductas y el bajo rendimiento escolar de Kevin, llevó a su madre a solicitar ayuda a un psicólogo para conocer de manera certera que era lo que le ocurría a su hijo. Trastorno por déficit de atención, fue el diagnóstico. Desde entonces, contó Patricia, sus vidas cambiaron drásticamente.

Patricia señaló que conocer este diagnóstico al principio fue un golpe muy fuerte, pues no sabía a ciencia cierta que iba a ocurrir, además era mamá soltera y trabajaba, lo que dificultaba las labores de atención hacia su hijo. Debido a esta situación, comentó, al pasar los años ella enseñó a Kevin a ser independiente, a ser libre. Estas enseñanzas partieron desde lo más básico como aprender la ruta que va a su casa hasta tareas un tanto más complejas como prepararse de comer.

Foto: Cortesía | Patricia Nieto

“Cuando comenzaba a irse en camión él solo, me preocupaba bastante pero a la vez me sentía muy orgullosa porque me decía ‘él puede, él puede. Tiene una discapacidad pero tienen que poder’. Llegaba a la casa y me hablaba para avisarme que ya había llegado. Eso me hacía sentir un alivio grandísimo porque había sabido llegar solo”, comentó.

Las enseñanzas, aseguró, han sido mutuas. De esta situación, explicó la mamá de Kevin, aprendió a ser más tolerante, a sobrellevar las cosas de manera optimista y sobre todo, la lección más significativa, que un hijo con discapacidad no es menos importante que otro; que el valor no está en la condición de la persona, sino en lo que es capaz de hacer.

Hoy, Kevin con 20 años de edad es integrante la banda Rock DI, agrupación originaria de San Juan del Río, compuesta por jóvenes con alguna discapacidad y que recientemente tocaron en el festival Vive Latino 2022. En la banda Kevin toca el pandero, lo cual para su madre es un orgullo, pues verlo arriba de un escenario es la mayor satisfacción que puede tener.

“Ver parado a mi hijo en un escenario es lo máximo que puede tener (…). Es asombroso ver como niños con discapacidad tiene ese talento, no son menos que un niño, por decirlo, normal. Verlo parado ahí y que me diga que va a ir a un concierto como el Vive Latino a mí me enorgullece mucho”, destacó.

Para Patricia, la libertad brindada a su hijo es la mayor muestra del amor de madre que puede tener ella hacía él. La liberta les demuestra a ambos que es posible hacer las cosas a pesar de padecer un trastorno como el de déficit de atención.