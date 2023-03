Mancha urbana devora al Puente de la Historia

El Puente de la Historia es uno de los monumentos más representativos de San Juan del Río, sin embargo, el ritmo acelerado en la expansión de la mancha urbana, ha comenzado a desaparecerlo, hoy se puede transitar de manera sencilla sobre él, pero lejos han quedado las postales que la gente se tomaba con esta estructura como escenario.

A decir de sanjuanenses entrevistados por El Sol de San Juan del Río, hoy resulta difícil apreciarlo de manera completa, debido a que se encuentra flanqueado por puentes, además, de forma gradual se notan construcciones y trabajos de desmonte en la periferia de este sitio que fue el parque público y monumento por excelencia.

Desde hace unos meses justo en el punto donde termina el puente vehicular, creado hace tres años, se colocó una malla ciclónica, la cual impide el acceso a los paseantes, justamente en la parte donde funcionaba como punto de recreación y reunión para las familias de este municipio.

A decir de la señora Lorena Montes Ojinaga, quien vive en la colonia Las Arboledas, que se ubica cercana a este punto, es una lástima que ya no se tenga un lugar libre, en esta zona, para hacer los cumpleaños y los juegos, como sucedía antes, ya que, era costumbre de las familias acudir cada domingo.

"Le platico, ahorita ya tiene mucho que este lugar como puede darse cuenta, ya solo tiene tierra, no cumple con el propósito de hacer un espacio para jugar como antes. Apenas hace unos años venía con mis nietos a celebrar su cumpleaños y a jugar pelota, ahorita ya no hay acceso, no sabemos si era de algún particular".

Vecinos de la zona dijeron que durante años, este espacio incluso servía para que, los turistas llegaran y degustaran de alimentos que ahí vendían como son los tacos de canasta o las gorditas, bolis congelados y los chicharrones con cueritos, quienes tiempo después se fueron.

Ahora solo queda en el recuerdo de las tardes de juego de pelota o de recostarse bajo la sombra de un árbol, ya que incluso el sonido de la ciudad cambió, al escucharse la resonancia de los vehículos que circulan por la zona.

¿QUÉ DICE LA HISTORIA?

En cuanto a lo que menciona la historia sobre este emblemático puente que, además forma parte de la Ruta Real Tierra Adentro, fue construido en la primera década del siglo XVIII.

Además, que la construcción de este puente inició el 9 de febrero de 1710 y terminó el 23 de enero de 1711, y poco más de 11 meses duró su edificación.

También que, fue Francisco Fernández de la Cueva, duque de Albuquerque, entonces virrey de Nueva España, quien ordenó al arquitecto Pedro de Arrieta la construcción de un puente para San Juan del Río en 1710. Al año siguiente, el nuevo virrey Fernando de Alencastre Noroña y Silva, duque de Linares, continuó con la encomienda.