Manifestación de comerciantes en Amealco

Decenas de comerciantes del municipio de Amealco de Bonfil se manifestaron durante este martes en la explanada del jardín principal, con la finalidad de pedir a las autoridades que se respeten los lugares que disponen durante los días del corredor artesanal y en tanto, no se privilegie a otros grupos de vendedores.

Y es que, desde el pasado fin de semana, algunas personas pertenecientes a otro grupo de comerciantes, liderado por Basillio Villegas Campos, permanecieron en las afueras de la presidencia municipal, para levantar la voz diciendo que no se les permitía laborar en la vía pública.

Por lo anterior, la movilización de este martes fue para que no se permita colocar a más personas, al asegurar que no son artesanos, ya que, dijeron, solo comercializan productos que no se elaboran en las comunidades indígenas, y que buscan permear en este sitio.

"El señor Basilio anda moviendo a la gente para que a fuerzas él pueda cobrar por ponerse, nosotros queremos que si les dan permiso de ponerse, sean artesanos y no otras personas. Queremos que revisen bien los espacios que se dan y que el señor deje de vivir de los compañeros otomíes", establecieron algunos de los manifestantes.

Los quejosos advirtieron también estar de parte del gobierno local, para que el comercio esté regulado, y subrayaron que no pretenden dejar sin oportunidades a nadie, pero que, es importante que trabajan en el orden de este sector que va en auge en Amealco.

“Los lugares están desde antes, pero luego les dejaban poner a otros, si venimos a decirle al presidente que estamos de acuerdo con que se regule el comercio y que otros no quieran cobrar por su cuenta, que no quieran venir a hacer pleito entre las personas indígenas como nosotros, porque el señor que los representa ni es de aquí”.

Informaron que, de acuerdo con lo que han logrado plática con las autoridades de Amealco, es que se debe tener despejada la plaza pública del municipio por lineamientos que contemplan los reglamentos de Pueblo Mágico.