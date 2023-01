Mantienen cerrado preescolar de San José Galindo

Por segundo día consecutivo, el preescolar “German Patiño” de la comunidad de San José Galindo permaneció cerrado por parte de las madres de familia debido a que no han tenido respuesta positiva por parte de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ).

Las denunciantes citaron que este martes acudieron tanto tutores como estudiantes para esperar una respuesta a su favor, pero ni docentes, directivos, ni representantes de la USEBEQ se presentaron, por lo que aseguraron que permanecerán afuera de la institución hasta contar con un profesor que se haga cargo del grupo que se quedó sin maestra por trámites de jubilación.

“Lo que nosotros estamos pidiendo es que se mande una maestra, hay una maestra que se jubiló es de segundo grado escolar y lo que pretenden hacer es distribuir a los niños a otros grupos, porque a mitad de ciclo y porque no mandar a una interina y al siguiente año enviarlos a su nuevo salón, hoy llegamos al preescolar y los maestros y maestras no se presentaron, no avisaron que no llegaría, la respuesta de USEBEQ es que hagamos lo que queramos y que los niños ya los van a distribuir”.

Aseguraron que recurrirán a varias opciones para ser escuchados, pues consideraron que las jubilaciones de docentes por parte de la USEBEQ debe ser considerada y prevenir el faltante de maestros, por eso, mencionó que los padres de familia de los 118 niños y niñas de este preescolar, están de acuerdo con que se haya tomado dicha medida para evitar que se cierre la plaza de la docente jubilada.

“Nosotros estamos pidiendo que manden a una maestra o maestro, es una plaza que después se va a ir con todo y la maestra y que va a pasar en la comunidad, ayer tuvimos reunión con personal de la USEBEQ pero la respuesta fue esa, dividir a los alumnos y enviarlos a otros grupos, los padres de tercer grado están de acuerdo, ellos tienen más niños que después tendrán que ocupar el preescolar y habrá menos plazas”.

Finalmente comentaron que estarán acudiendo los días que sean necesarios a la escuela para mantener cerrada la puerta y buscar una respuesta de la USEBEQ, con el fin de que los niños y niñas continúen con su formación escolar.