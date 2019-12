Mantienen limpio río en San Cirilo

A pesar de carecer de sistema de drenaje, los habitantes de San Cirilo, en el municipio de Pedro Escobedo, no desean solicitar la introducción de este servicio, debido a que quieren seguir con el uso de fosas sépticas, a efecto de mantener limpio el río que atraviesa la comunidad, destacó el subdelegado, Juan Manuel Ramírez Ojeda.

Explicó que a diferencia de otras comunidades de Pedro Escobedo que demandan la introducción del sistema de drenaje y la creación de plantas de tratamiento, en San Cirilo esto no es prioridad.

“La gente aquí no quiere, la gente está cerrada en que no queremos drenaje, no queremos contaminar, porque como tenemos río, no queremos aventar las aguas negras ahí”.

Indicó que todos los domicilios de la comunidad hacen uso de fosas sépticas, también las instituciones educativas, agregó que cuentan con el apoyo del gobierno municipal para el desazolve, reconoció que en ocasiones tarda en llegar la ayuda, pero llega.

“Tenemos fosas sépticas, se van limpiando, la presidencia municipal nos apoyaba a desazolvar, también de las escuelas hay veces que mandan oficios, a la mejor tardan en venir, pero sí vienen”.