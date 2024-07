Mantienen monitoreo de la presa Centenario

Un monitoreo permanente se implementó en la presa Centenario, la cual se ubica en el municipio de Tequisquiapan, con la finalidad de conocer el avance de la captación de agua que se tendrá en las próximas semanas dado los escurrimientos que se tendrán a causa de las lluvias.

Lo anterior lo dio a conocer el director de Protección Civil del municipio de Tequisquiapan, Sergio Trejo Ugalde, quien aseguró que de manera coordinada con más instituciones, se acordó mantener una revisión permanente del vaso hídrico para conocer el avance gradual que tendrá en su almacenamiento con motivo de las precipitaciones pluviales pronosticadas para esta época.

“La información que tenemos por parte de la Conagua y de la CEA es que se estarán presentando lluvias de moderadas a fuertes y pues obviamente nos hemos preparado para poder estar al pendiente de la presa y población y que no haya una afectación mayor, ahorita la presa se encuentra todavía con un nivel muy bajo de captación de agua, tenemos 2.7 por ciento del líquido en la presa Centenario y por el momento lo que más recomendamos es evitar tirar basura en la calle, no dejar basura en horarios con mucha anticipación de que pase el camión de la basura para que no se tire y que eso no nos complique la situación de las coladeras”.

Mencionó que de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este año se tendrá un mejor temporal de lluvias, es por ello que en coordinación con autoridades estatales y federales, dijo que el área que encabeza, estará trabajando para monitorear los escurrimientos y en dado caso, activar algunas acciones preventivas entre la población.

Recordó que el nivel de almacenamiento de la presa Centenario es por los escurrimientos que derivan de San Juan del Río y de otros lugares más, es por ello que estarán atentos al nivel de captación del recurso natural.