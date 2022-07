Manuel Cervantes, oficio de franelero

En medio de trapos, esponjas, cubetas de agua y jabón es como diariamente se desempeña Manuel Cervantes Guerrero, quien por 26 años ha sido franelero en el centro de la ciudad de San Juan del Río, labor que dijo haber aprendido desde joven para poder subsistir.

Él es originario de la comunidad de El Coto y su jornada comienza a las 6:00 am., hora en que aborda el camión que lo trasladará de su lugar de origen al centro de la ciudad para comenzar como todos los días, que, si bien es el mismo trabajo, aseguró que diario surgen nuevas vivencias.

Antes de comenzar en esta actividad, compartió que recolectaba cartón en las calles de la ciudad, fue en ese momento cuando al transitar por la avenida Benito Juárez se dio a la tarea de investigar si podía desempeñar la labor de franelero y en menos de una semana, comenzó, hasta hoy, con trabajo, a veces bien y otras no tanto.

Por sus manos han pasado infinidad de vehículos que han sido lavados, no recuerda cuantos, porque desde que empezó en la actividad, compartió que al día eran aproximadamente nueve los que lavaba, independientemente de las condiciones climatológicas que fueran, actualmente uno o tres, ya casi no se pide el servicio, sin embargo, el apoyo de los automovilistas por el “viene”, “viene”, “viene”, se sigue dando.

Hoy es un poco distinto, porque recordó que cuando comenzó en la labor, gran parte de la avenida Benito Juárez era ocupada por los empleados de varias oficinas gubernamentales que por varias zonas se ubicaban y era seguro que pidieran la limpieza de sus vehículos con un costo de 10 pesos, sin embargo, aunque actualmente sirve de estacionamiento, ya no piden tantos servicios porque muchos solo permanecen estacionados por cortos tiempos.

Foto: Alejandro Arredondo | El Sol de San Juan del Río

“De 8:00 am a las 19:00 horas es mi labor, comencé cuando me di cuenta que no había franeleros en el centro, decidió venir a trabajar y así fue como empecé a aprender del oficio, no es fácil porque diario tenemos clientes de todo tipo, hay quienes nos reclaman porque dicen que apartamos los lugares y otros son más amables”.

Él cuenta con cinco espacios para ofrecer su servicio a los automovilistas, son otros 16 lavacoches que también se dedican a esta actividad, cerca de la zona bancaria en la cual ya se han dado a conocer porque además de su labor, colaboran con la labor de vigilancia y cuidado de vehículos de sus clientes.

Consideró que es necesario que la arteria donde trabaja, tenga una mejor señalización de estacionamiento, para que los automovilistas identifiquen los lugares, ya que diario surgen inconformidades por parte de quienes se estacionan por los espacios, por ello, solicitó a la sociedad civil, organizaciones, cámaras empresariales o alguna autoridad, obsequiar pintura para que ellos puedan delimitar espacios que permita mejorar el ordenamiento de los cajones de estacionamiento.