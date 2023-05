Marcha atrás en la construcción de hospital del IMSS en Tequisquiapan

El presidente municipal de Tequisquiapan, José Antonio Mejía Lira, dio a conocer que la construcción de un nuevo hospital que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), realizaría en esta localidad, quedó descartado, esto, debido a que el proyecto no fue viable.

Refirió que para ello, se tenía considerado un predio que sería donado por los ejidatarios de la localidad, mismo que con anticipación había sido gestionado por el gobierno municipal, sin embargo, por falta de viabilidad, este proyecto no se podrá concretar.

“Ahí fue un tema del IMSS, no fue un tema nuestro, se atoró por parte de ellos, del Instituto, tengo que ser honesto, me parece que no fue viable su tema técnico, nosotros cumplimos con otorgar el terreno, como siempre tenemos palabra, cumplimos con lo que nos correspondía, ya quedó en el campo de batalla de los que no se, cuál sea su destino”.

El edil dijo que es lamentable que este tipo de proyectos que benefician a la población no se logren concretar, pues en Tequisquiapan se cuenta con una clínica médica de la Secretaría de Salud del estado, así como una Unidad Médico Familiar (UMF), del IMSS, con las cuales no se dan abasto los servicios, debido a que se requieren de más especialidades para los habitantes.

Ante ello, dijo que se impulsará todo el proyecto de salud previsto por parte del gobierno del estado, con la intención de que a la brevedad posible se cuenten con más opciones para beneficio de la ciudadanía, pues consideró que el tema de salud es una de las necesidades.

Finalmente, indicó que mientras se concreta un nuevo espacio de salud en este lugar, el gobierno municipal buscará apoyar a los habitantes de dicha localidad, con la intención de que cuenten con servicios de este tipo.