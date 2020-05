Mariachis sin trabajo este 10 de Mayo

Un desangelado escenario se prevé este fin de semana entre los mariachis de San Juan del Río debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, impidiendo que este año se festeje a las jefas de familia como tradicionalmente se hacía, informó el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Música y Similares de San Juan del Río (STMSSJR), Sección 435, José Toribio Villegas.

Indicó que desde que inicio la contingencia sanitaria por el Covid-19, en el municipio y sus alrededores, el trabajo para los músicos se redujo un 90 por ciento debido a que las familias acataron las medidas de seguridad sanitaria evitando realizar concentración de personas, afectando a este sector quien hoy se ve más afectado que nunca.

Dijo que el 10 de Mayo era unas de las fechas primordiales para los mariachis debido al incremento de servicios para llevar a cabo serenatas a las jefas de familias, fecha que este año se verá afectada por la pandemia del Covid-19, ya que no se cuenta más que con tres servicios al momento.

Refirió que con días de anticipación, los integrantes de este sector comenzaban a trabajar hasta por 12 horas seguidas, pero esta vez no será igual, ya que no se tienen contratos de serenatas por la situación de gravedad que se vive en el país.

“No hay trabajo, el poco que se ha dado ha sido muy poco, porque no nos quieren dejar trabajar, entonces ahorita lo que vamos a hacer es buscar apoyos, porque que hacemos también, no hay apoyo de nada y con esta contingencia este 10 de Mayo no es el mismo, nos han pedido tener sana distancia pero es de lo que vivimos y no hay servicios para este año en el Día de las Madres”.