Mariachis sin trabajo por festejos Guadalupanos

Crítica situación es la que viven los músicos del municipio tras no tener contrataciones programadas para los festejos en honor a la Virgen de Guadalupe, dio a conocer el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Música y Similares de San Juan del Río (STMSSJR), Sección 435, José Toribio Villegas.

Este escenario resulta preocupante para los trabajadores de este sector, toda vez que menos posibilidades de ingresos económico registran, la esperanza de contar con algo de trabajo era precisamente para el 11 y 12 de diciembre, fechas en las que tradicionalmente se solicita la colaboración de los mariachis sobre todo para mañanitas.

Local Cancelados los festejos guadalupanos

El día 11 de diciembre por lo menos 10 y 11 servicios se programaban, mientras que el 12 del mismo mes, 14 o 15, pero por la pandemia Covid-19 este año no se tendrán servicios entre este sector, debido a todas las medidas preventivas y de restricción que se han implementado.

Lamentó que ninguna autoridad hasta el momento haya volteado a ver a los integrantes de este gremio, dado que no cuentan con otro tipo de ingresos, la mayoría dependen de dicha actividad y requieren de trabajo para subsistir.

“Era la última fecha en la que se tenía la esperanza, hasta ahorita no tenemos servicios solicitados o contratos realizados, este año no tendremos trabajo como otros años, creemos que es por todo lo que ha implicado la pandemia Covid, hemos visto que cada vez hay más restricciones, pero no apoyan a quien más lo necesitamos como somos los músicos”.