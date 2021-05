Mauricio Kuri considera que los macromedidores de agua deben eliminarse

El candidato al gobierno de Querétaro, Mauricio Kuri González, consideró que ante la problemática de los macromedidores de agua en condominios, estos deberán eliminarse y tendrá que buscarse un nuevo esquema.

“He tenido una gran cantidad de peticiones porque hay muchos problemas en los condominios sobre el tema de los macromedidores entonces tenemos que buscar un nuevo esquema para que se eviten conflictos”

Durante un encuentro con vecinos del fraccionamiento Paseos de San Miguel en la capital, dijo que para este nuevo modelo se tienen que atender temas jurídicos y de recursos para poder poner en cada una de las casas el medidor directo..

“Tiene que haber jurídicamente algunos cambios pero también con toda la voluntad de parte de la CEA para entrarle y poner medidor por cada casa”, señaló.

“Mi compromiso total y absoluto con ustedes es eliminar los macromedidores y buscar hacerlos de forma particular, lo único que les puedo decir para poderles dar la garantía de que así va hacer, es mi comportamiento durante toda mi vida, el comportamiento te predice comportamiento, y dónde he estado, he cumplido”.

Aseguró que de salir beneficiado con el voto el próximo 6 de junio, en su administración se trabajará para blindar a Querétaro, con más tecnología que abone a la seguridad; así como un plan integral de prevención para mejorar el tejido social, y que las y los niños y jóvenes se acerquen al deporte, la cultura y la educación, en lugar de las drogas y la delincuencia.