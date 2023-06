Mauricio Kuri dice no a candidatura

Mauricio Kuri González dijo de nuevo que no tiene la intención de inscribirse en el proceso de selección dentro de su partido con miras al 2024, a pesar de que ha recibido muestras de apoyo por parte de diferentes sectores empresariales y políticos en varias partes del país.

Puntualizó que por ahora tiene el compromiso de cumplir con los queretanos, que es terminar las obras del Paseo 5 de Febrero, así como lo relacionado con el agua y la energía.

Local Urge PAN buscar empatía con ciudadanos en Querétaro

“Yo creo que se me aviento ahorita a participar, los queretanos me agarran a trancazos. Lo primero que tengo que hacer es terminar 5 de Febrero, arreglar el problema del agua, el problema de la energía, seguir apoyando a Querétaro con la seguridad y francamente yo quisiera dejar un mejor Querétaro”, afirmó.

Precisó que su idea es apoyar como ciudadano a quien quede en la alianza, pero nada más.

Al ser cuestionado sobre si ha recibido apoyo por parte de grupos empresariales o de otro sector, aseguró que sí, pero insistió en que por ahora está concentrado en dejar un mejor estado.

“Siento bonito. Porque me han invitado de todas partes del país para que la busque, pero no, yo me quedo en Querétaro. No escucho el canto de las sirenas y sé mis capacidades y mi capacidad en este momento está en Querétaro”, aclaró el gobernador.

Local Diputados panistas celebran apertura al método de elección

Mauricio Kuri comentó que ve un esfuerzo grande por de los partidos de unirse a la sociedad civil, aunque precisó que es entendible que hay candados, pero que finalmente los partidos son quienes ponen las reglas.

“La oposición empezó a poner en la agenda el proceso de selección, porque había una gran cantidad de organismos de la sociedad civil en donde se pedía que los ciudadanos fueran tomados en cuenta”, argumentó.

El jefe del Ejecutivo estatal mencionó que los ciudadanos fueron tomados en cuenta, ya que hay personas que se han metido para ser candidatos en una elección muy compleja.

Sobre sus favoritos para que puedan contender Kuri González se refirió a Xóchitl Gálvez a quien consideró una mujer trabajadora que no pertenece a ningún partido político. Otro, afirmó, es Santiago Creel quien, aseguró que tiene una gran trayectoria.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

También habló de Enrique De la Madrid, de quien expresó que “es una persona muy decente”.

Respecto a la decisión de Lily Téllez de bajarse de la contienda, indicó que fue él quien la convenció a unirse al grupo parlamentario del PAN.

“Estamos en justo tiempo y creo que de aquí a diciembre podemos tener un candidato sobre todo legitimado, que es lo que le pedían mucho a la oposición”, remarcó.