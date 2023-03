Mauricio Kuri por cuarta vez da positivo a Covid-19

Por cuarta ocasión, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González dio positivo a Covid 19 luego de haberse realizado una prueba rápida, esto después de que su secretario Particular, Josué Guerrero Trapala diera también positivo a la enfermedad.

En redes sociales, el mandatario estatal informó sobre su situación de salud, asegurando que no tiene síntomas pero que trabajará desde casa por medidas de seguridad.

"A media mañana de hoy, mi secretario particular dio positivo a una prueba de Covid-19. Pese a no tener síntomas, procedí a realizarme una prueba rápida que dio positivo. Me realicé una PCR para confirmar el resultado. Mientras tanto, trabajaré desde casa en aislamiento", escribió el gobernador en sus redes sociales.

Las veces anteriores que Kuri González dio positivo a la enfermedad fue el 27 de febrero de 2021, el 27 de enero de 2022 y el 21 de junio de 2022.

Cabe señalar que esta mañana el gobernador sostuvo un evento con diversos medios de comunicación en las nuevas instalaciones de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), en la plaza Pabellón Campestre, además de que asistiría al informe del fiscal general del estado, Alejandro Echeverría Cornejo, sin embargo debido a su situación, no acudió.