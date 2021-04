Mauricio Kuri visita San Juan del Río

En un evento realizado en la comunidad de Senegal de las Palomas, el candidato a la gubernatura de Querétaro por el Partido Acción Nacional (PAN), Mauricio Kuri González aseguró estar listo para ser gobernador y destacó que al superar el reto de las elecciones, iniciaría un gobierno ciudadano.

Señaló que el arranque de las actividades electorales en el municipio de San Juan del Río, es una muestra clara de la importancia que el campo tiene y por ello refrendó su compromiso de seguir llevando a San Juan del Río por el rumbo del crecimiento, por ello anunció la intención de construir una vialidad que conecte a San Juan del Río con Querétaro, detonando con ello la movilidad y la economía.

En ese tenor señaló además que es consiente la difícil situación económica generada por la pandemia, hecho por el que manifestó que se deberá apoyar a las familias trabajadores con el impulso a los comercios y empresas y generando recursos extraordinario para brindar un seguro de desempleo, que le con tres mil 200 pesos mensuales.

Así como a las mujeres, a quienes dijo es necesario apoyar con apoyos de mil 500 pesos mensuales, ya que afirmó que se trata de un sector que se encuentren en un estado de vulnerabilidad, por ello dijo que se debe tener una plataforma de apoyo para los sectores que hoy han quedado desprotegidos a causa del recorte de apoyos desde la federación.

“Los de Morena quieren decir que si no votan por ellos se quitan los recursos con los apoyos federales, eso no es cierto, son unos mentirosos, Lupita y yo votamos a favor de que se vuelva constitucional y hoy es constitucional, y no se los pueden quietar, es más va a haber más porque el estado va a hacer todo lo posible para que se los den mes con mes”, comentó.