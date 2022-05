Mayoría de escuelas tienen labores presenciales

Para el ciclo escolar 2022-2023, se tiene previsto que opere el 100 por ciento de las escuelas del sistema educativo básico de manera presencial, debido al 90 por ciento de avance que se tienen hasta el momento entre este sector y a pocas semanas de concluir el periodo lectivo 202-2022.

Lo anterior lo dio a conocer el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Sección 24, Francisco Ramírez Labra, quien refirió que el próximo 28 de julio concluirá el presente ciclo escolar, periodo en el cual descartó que regresen a clases presenciales la totalidad de los planteles por el paso corto que se tiene.

Indicó que las causas por las cuales no todas las escuelas han regresado a clases presenciales sobre todo es por obras en proceso de rehabilitación, motivo por el cual, afirmó que se espera en breve concluya dicho apoyo, debido a que durante la pandemia por Covid-19, muchas de ellas fueron blanco de actos de vandalismo y robos, situación que ocasionó el deterioro de la infraestructura escolar.

Por lo anterior, aseguró que los integrantes del magisterio queretano se encuentran listos para continuar con sus actividades presenciales, debido a que con anterioridad se capacitaron y actualizaron, con la finalidad de avanzar en la ruta del regreso a las aulas para el fortalecimiento de la educación.

“Ya es un número reducido de escuelas que aún no están en actividad presencial y no es, quiero ser muy puntual en señalar, no es por una cuestión de falta de voluntad o compromiso de los maestros, es por lamentables situaciones que vivieron las escuelas en cuestión de robos y actos de vandalismo y por ello, pero en cuanto la autoridad culmine sus trabajos de rehabilitación estaremos con la disposición de cumplir con nuestra misión, yo calculó que al inicio del próximo ciclo estemos al 100 por ciento”.