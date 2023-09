MC abierto para todos en San Juan

El Comité Municipal de Movimiento Ciudadano en San Juan del Río está abierto para todos aquellos personajes que deseen trabajar por la demarcación, inclusive aquellos actores que hayan estado en otros institutos políticos, dio a conocer el recién nombrado enlace del partido naranja en el municipio, Carlos Mier Montes.

Mencionó que con su nombramiento se comenzará a generar la estructura de MC en San Juan del Río, esto con el fin contender por las distintas posiciones que estarán en juego en las elecciones de 2024. Ante ello, señaló que este comité local estará abierto para todos y que en él se observarán algunas caras nuevas, principalmente de sanjuanenses.

Apuntó que cualquier ciudadano tiene derecho de adherirse a las filas del partido naranja. Al ser cuestionado sobre si aceptarían a personas que hayan militado en algunas otras fuerzas políticas, afirmó que San Juan del Río se encuentra en momento que no necesita colores, sino de personajes que quieran trabajar por el beneficio de la demarcación.

“Como se dijo hace un momento, están invitados todos. Todos son todos. Ya a lo que es el comité (…) sumaremos caras nuevas, caras sanjuanenses. Porque a los sanjuanenses nos gusta que nos gobiernen los sanjuanenses, no la gente de otro lado (…). Aquí tienen cabida, desde luego las preferencias, yo entiendo que tal vez no comulguen con los diferentes colores, pero yo creo que San Juan del Río está en un momento que no necesitamos colores, necesitamos trabajar por San Juan”, comentó.

Subrayó que en la construcción de este comité que platicará con jóvenes, a fin de escucharlos e incorporarlos a MC en San Juan del Río, destacando que también se buscarán caras nuevas que puedan representar a dicho instituto político en los comicios del siguiente año, donde se elegirá Presidente de la República, las 18 alcaldías del estado de Querétaro, así como diputados federales, locales y senadores.

Por su parte, la coordinadora Estatal del MC, Nora Amaya Llaca, coincidió que las puertas están abiertas para todos. Explicó que en la actualidad es frecuente observar a personas que se encuentran descontentas dentro de los partidos políticos que militan, por lo que el partido naranja se convierte en una opción para ellos.

“Cada vez venos que hay un descontento de personas muy valiosas que militan en otros partidos políticos y, sin embargo, no ven culminados los principios de su partido político o ven que se están desviando. Entonces, esas personas que son muy valiosas buscan una opción genuina, una opción auténtica, donde puedan participar; y en Movimiento Ciudadano tenemos las puertas abiertas”, dijo.