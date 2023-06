Mejía no contenderá en elecciones 2024

El presidente municipal de Tequisquiapan, José Antonio Mejía Lira dio a conocer que concluirá con sus tres años de gobierno y posteriormente evaluará algunos otros proyectos políticos.

Ante el inicio del periodo electoral 2023-2024, dijo que el siguiente año es especial y significativo dentro de su vida política, dado que concluirá seis años de gobierno en el Pueblo Mágico tras su reelección, además dijo que si se considera el periodo de administración de 1997-2000, se cumplen nueve años.

Por lo anterior y ante el respaldo y apoyo de la ciudadanía, dijo que lo ideal será concluir al 100 por ciento con su gestión administrativa, a fin de que todos los proyectos de mejora y progreso para esta localidad, concluyan adecuadamente.

Aseguró que hoy el municipio que encabeza, cuenta con una mejor infraestructura y servicios públicos, no solo en la zona urbana, sino en varias comunidades, en donde por muchos años habían solicitado el apoyo de las autoridades municipales para contar con servicios básicos y fue hasta estos últimos seis años en que se concretaron.

“Yo concluyó mi gobierno, eso es muy importante porque siempre he sido de las gentes que me gusta concluir mis etapas políticas, hoy quiero concluir mis tres años de gobierno, bueno ya no tres, sino van a ser seis con la reelección y nueve con el periodo de 1997-2000, sin contar las de diputado, realmente, termino este ciclo de tres años y vamos a ver qué depara el destino más adelante”, dijo.

El alcalde comentó que posteriormente evaluará su participación en más proyectos políticos, pero de momento pretende permanecer hasta el último día de administración municipal como agradecimiento a la población que confió en sus propuestas de trabajo.

Finalmente dijo que restan varios meses de su gobierno, ya que el próximo año se llevarán a cabo las elecciones, por ello, buscará fortalecer las acciones y obras en beneficio de la población de este lugar.