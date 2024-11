Mejora producción de miel en San Juan del Río

Apicultores del municipio de San Juan del Río prevén un incremento en la producción de miel este año, dado la floración que se registró a causa de las lluvias en varios puntos de la localidad.

De acuerdo con el apicultor, Restituto Anaya Mondragón, una tonelada menos estuvo produciendo entre sus dos apiarios en los últimos años a causa de la sequía que se registró, por lo que en este 2024, se espera concretar una cosecha de dos toneladas.

“En Senegal de la Palomas tengo dos apiarios, estos apiarios producen de miel un poco menos, cada año las condiciones cambian, entonces dependemos de la floración más importante, ahí es de mezquite y de zarzamora más unas cuantas plantas silvestres, no es una gran cantidad de miel pero si es de mucha calidad, todo lo que cultivamos es orgánico, no se aplica ningún químico, esa miel es pura y el sistema como la extraemos, puro equipo de grado alimento, impecable e higiénico, entonces la miel si tiene muchas cualidades, muchas propiedades, intactas, no está contaminada, es lo que producimos no es mucha cantidad pero si es calidad”.

Dijo que varios de los apiarios que hay en la localidad se han mantenido por algunos apoyos que han recibido por parte del gobierno municipal y estatal, pues durante la época de sequía, comentó que hubo entrega de algunas ayudas para evitar la extinción de la actividad apicultura.

“Hay dos temporadas, la de marzo-abril, y la de septiembre-octubre, esperemos que este año haya muchas flores y podamos tener buena cosecha, son dos cosechas, calculo que puedan salir dos toneladas, una por cada apiario, hay temporadas que es muy poca como cuando fue sequía fue menos que ahora, hay temporadas que es muy poca porque no hay flor, mentiría si dijera que la producción es lo máximo con en esta, hay años que solo es una tonelada entre los dos, puede ser menos o puede ser más, entonces también depende de muchas condiciones de las reinas, de los enjambres, de las condiciones meteorológicas, del cuidado que el apicultor tenga con ellas”.

Consideró que el próximo año se tendrán mejores resultados, toda vez que presas y bordos cuentan con un poco de agua y actualmente se logra ver mayor floración que el año pasado y los demás por la falta de lluvias que hubo.

“Esta temporada tenemos que aprovechar la poca floración que haya, porque también es muy rápida, mucha agua es muy rápida, aunque sea tenemos que aprovechar lo que hay, si habrá miel con todos los apicultores, por ejemplo hay árboles melíferos que no necesitan agua y hay otros que si, hay reservas de agua y el próximo año se tendrán mejores resultados”.