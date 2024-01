Mejoran alumbrado público en municipio

En los últimos seis meses, personal de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales de San Juan del Río ha rehabilitado alrededor de 3 mil 99 lámparas de alumbrado público, además de que ha realizado la instalación de 440 luminarias nuevas de tecnología led en diferentes puntos de la demarcación, lo anterior según información compartida por dicha dependencia.

Durante un encuentro con trabajadores de esta área, el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, y el titular de dicha Secretaría, Ernesto Mora Rico, destacaron el trabajo que se ha desempeñado en estos últimos meses en todo el municipio. Mencionaron que en este periodo se llevaron a cabo labores de bacheo en 10 mil 876 metros cuadrados y se recolectaron 38 mil 968 toneladas de basura.

Asimismo, refirieron que se aplicó pintura en 38 mil 520 metros cuadrados de superficies, se usaron 8 mil 900 metros cúbicos de agua para el riego de las 84 comunidades y 270 colonias que conforman la demarcación. Además, añadieron que se realizó barrido fino en 703 mil 530 metros cuadrados de vialidades y espacios públicos del municipio.

En su mensaje, el alcalde sanjuanense reconoció el trabajo de cada una de las personas que forman parte de esta Secretaría, afirmando que ellas son las responsables de que el municipio de San Juan del Río permanezca limpio. De igual forman, destacó el esfuerzo que hacen día a día, pues son trabajadores cuyas jornadas de labores empiezan desde muy temprano.

“Un área que me encanta ver su trabajo, porque se nota cuando se hace bien, se nota cuando se hace mal y se nota cuando no se ha hecho, y no es porque no se haga, sino no nos da tiempo. El reloj, le llamo yo, es muy grande, pero estoy muy satisfecho, me siento muy orgulloso, de verdad se los digo de corazón. Me siento muy orgulloso del trabajo que hacen ustedes y el aplauso es para ustedes”, comentó.

Por su parte, Mora Rico agradeció el apoyo que el edil ha brindado a la Secretaría que encabeza, asegurando que gran parte de estos logros han sido gracias al trabajo en equipo que se ha desarrollado durante la actual administración.

“Es un equipo San Juan del Río, como lo llama nuestro querido presidente, que ha hecho mucho, mucho por San Juan, nos falta mucho camino muy difícil de recorrer y como les he dicho a muchos de ustedes: Este trabajo nunca se acaba, siempre las exigencias de la ciudadanía, van a ser más y más. Entonces, tenemos que estar preparados, más que nunca este año para seguir afrontando todos los rentos que nos demanda la ciudadanía”, dijo.