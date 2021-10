Mercado Juárez tendrá obras en mes de enero

El proyecto de remodelación del mercado Benito Juárez en San Juan del Río, se prevé para inicios del siguiente año, en donde se podría invertir una bolsa de entre 30 y 60 millones de pesos, así lo dio a conocer Mauricio Kuri González, gobernador del estado de Querétaro, quien precisó que esto sería después de que pase la temporada más fuerte para los locatarios, como lo es diciembre.

Recalcó que este fue uno de los compromisos que signó en campaña, y que la proyección arquitectónica ya es conocida por el sector y las autoridades del municipio, razón por la que en un plazo no mayor a dos meses comenzarán con este espacio tradicional para el comercio.

“Me pidieron que pasará después de diciembre, de hecho nosotros estábamos dispuestos a empezarla ya para que no les pegara en sus ventas. No me acuerdo si son 30 o 60 millones de pesos, andan en ese rango. San Juan del Río estoy convencido que vamos a seguir trabajando con ellos para que tengan mejor calidad de vida”.

Local Alta expectativa de comerciantes ante obras de mejora en mercado

Agregó que de manera prioritaria se atenderán dos mercados, sin dejar de lado otras obras que se realizarán en breve para la movilidad.

LA RUEDA

En otro orden de ideas, al cuestionar al mandatario estatal sobre si habría la posibilidad de reubicar a los pobladores del Fraccionamiento La Rueda, luego de Las inundaciones, mencionó que en su momento dijo que se buscarían alternativas para mitigar el riesgo, ya que no hay recursos suficientes para esta situación.

“Sería imposible poder sacar a toda la gente de ahí, pero se apoyó fuerte, es decir, se apoyó todo el tiempo y se están haciendo las obras para mitigar los riesgos”, sostuvo.