Mermadas las finanzas de Cruz Roja en San Juan

Durante este 2023, los ingresos de la Cruz Roja Mexicana Delegación San Juan del Río han disminuido en comparación con otros años, por lo cual se ha instado a la ciudadanía para que contrate los diferentes servicios que se ofrecen y de esta manera pueda aportar para que la institución continúe salvando vidas, dio a conocer la presidenta del consejo directivo, Brenda Leticia Loredo Robles.

Señaló que en muchas de las ocasiones las personas no apoyan a la corporación, pues creen que la Cruz Roja Mexicana es auspiciada por algún nivel de gobierno, los cual resulta ser falso. Explicó que todos los recursos que permiten la operación de la institución se obtienen de los diferentes servicios que ofrecen, como capacitaciones, consultas médicas, servicios especiales, escuela de Técnicos en Urgencias Médicas, entre otros.

Local Cruz Roja firmará convenio con CECA

Añadió que otra de las fuentes de ingresos con las que cuenta la Cruz Roja Mexicana es la tradicional colecta anual. Precisó que esta actividad se realizó semanas atrás en San Juan del Río. Sin embargo, aunque no especificó el monto, lamentó que en esta ocasión lo recaudado quedó por debajo de la cifra que se obtuvieron en año pasado. Dijeron que en este 2023 se hizo el boteo en las inmediaciones de la caseta de Palmillas, pero no obtuvieron los resultados previstos.

“Este año nos dieron Palmillas solamente dos días. Se recolectó muy poco, porque nos dieron lunes y miércoles de 9:00 a 2:00. Entonces, ya no es lo que en su momento me platican mis papás y la ubicación, además (influyó). Antes, estaban en la caseta, hoy no. Nos dan una ubicación en donde tú como persona que vas manejando, pues te sigues, no te vas a frenar a darle al de la ambulancia”, comentó.

Por esta situación, reiteró que es necesario que la sociedad sanjuanense se sume a la causa y apoye en la medida de sus posibilidades a la corporación de emergencias, ya sea a través de donativos o con la simple acción de contratar alguno de sus servicios.

Respecto a las capacitaciones, señaló que la Cruz Roja Mexicana brinda cursos de primeros auxilios a entidades de diferentes sectores como escuelas, industria, empresas del ramo turístico, entre otras. Apuntó que la corporación cuenta con el registro que le permite prestar servicios profesionales en materia de protección civil. Asimismo, destacó el servicio médico con el que cuenta la institución, pues resaltó que se tiene una plantilla de doctores altamente capacitados.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Muchas veces la gente piensa que dependemos de un presupuesto del municipio y no quieren pagar la consulta. Pues nosotros no nos hemos desgastado en eso, uno de nuestros principios es la humanidad, pero sí es importante que la gente haga conciencia de que de eso vivimos, de cobrar nuestros servicios. Trabajamos y cobramos, no cobramos igual que afuera”, concluyó.