Miedo en colonias por inundaciones

Vecinos de la colonia Los Nogales y La Rueda en San Juan del Río, manifestaron su latente temor ante la creciente de los cuerpos de agua que los rodean, ya que las recientes lluvias han elevado en gran porcentaje estos espacios, ocasionado el estancamiento de agua en calles y retorno de los drenajes sanitarios, por lo que crece el miedo a revivir las inundaciones de años anteriores.

Y es que las personas argumentan estar en alerta todo el tiempo, luego de que en el 2017, se registraran inundaciones en varias colonias de la demarcación, situación que buscan prevenir a toda costa e incluso han optado por desalojar sus hogares mientras bajan los niveles de agua, sobre todo en la ribera del Río San Juan, este panorama sobre todo en el fraccionamiento La Rueda.

Local Parcelas anegadas por exceso de agua

En este lugar la gente reportó que las coladeras fueron insuficientes para que el agua pluvial pudiera fluir, y que las tapaderas se botaron desde la mañana de este martes, ocasionando olores fétidos por las principales avenidas.

Elizabeth Peña, lugareña de La Rueda, mencionó que sus hijos tienen 4 y 6 años y que además cuida a su madre de edad avanzada, y que ante las fuertes lluvias tiene miedo que se desborde el canal que pasa por esta zona, sin embargo, no tiene a donde ir, razón por la que espera que en breve bajen los niveles de agua.

“Hoy (ayer) no pude ir a trabajar nos acordamos de lo que pasó, me da miedo porque dejo a mis niños solos, nos dicen que no hay riesgo, pero el agua no conoce de niveles y va buscando el cauce. Ya nos dijeron que debemos mantenernos en calma”.

Local Máxima alerta por probables tormentas en San Juan

NOGALES

Margarita Pérez, es una de las habitantes de la colonia Los Nogales, quien argumentó que en algunos de los hogares de la calle Mango y Pera, el agua ingreso a las viviendas, y que por tal motivo llamaron a la línea 911 para que Protección Civil pudiera ayudarlos con costaleras.

"Nos despertamos esta mañana y nos dimos cuenta que estaba subiendo mucho el nivel del agua, se subió a las banquetas y en algunas casas si entró. Mis hijas se dieron cuenta que las coladeras no estaban funcionando y que estaban votando toda el agua del drenaje".

Cabe señalar que los cuerpos de emergencia han tenido cerrados algunos puntos estratégicos como El Paso de los Abuelos, Puente de Fierro y San Isidro para evitar que la gente transite, ya que el nivel del torrente es fuerte y pone en peligro a los que por ahí pasan.