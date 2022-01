Miedo por alumnos que no han sido vacunados contra Covid

El regreso a clases presenciales en San Juan del Río se ha tornado de manera paulatina, aunado a ello, algunos padres de familia se han mostrado preocupados y con incertidumbre por la ola de contagios de Covid-19 que se ha tenido en el municipio en los últimos días.

Cuestionados al respecto, algunos padres de familia mostraron su inquietud por la convivencia que sus hijos tendrán al interior de las instituciones sin contar con la vacuna contra Covid-19, sin embargo, se dijeron confiados en que la enseñanza se realizará en grupos reducidos e intermitentes, acción que evitará la aglomeración de menores, por lo que algunos aseguraron que colaborarán puntualmente con los protocolo sanitarios que han sido establecidos, a fin de reducir los riesgos de contagio.

De las 64 instituciones educativas que se programaron para regresar a clases presenciales en San Juan del Río, una de ellas fue la escuela primaria Querétaro, ubicada en el centro de la ciudad, cuya actividad comenzó esta semana y con las medidas sanitarias correspondientes al exterior y su interior, así como una buena participación por parte de los padres de familia y estudiantes.

Al respecto, Omar Garduño Mora, padre familia, quien de la mano llegó a la institución con su pequeña Mariana para continuar con su formación escolar, comentó que si bien es necesario el regreso de los menores a las instituciones para optimizar su desarrollo escolar, es imposible no tener incertidumbre respecto a los contagios, sobre todo en estos tiempos en los cuales hay más casos.

“Si es preocupante los contagios pero también es necesario que los niños regresen a la escuela, la verdad es que les hace falta a su crecimiento, mi hija no convive con niños de su edad y eso también es importante para su desarrollo, pero no deja de ser preocupante que haya más contagios, esperemos que todo esté bien porque si es preocupante que ellos no estén vacunados”, citó.