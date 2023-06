Miedo por asentamiento extranjero

Habitantes de las comunidades de Rosa de Castilla y Estancia de Bordos piden claridad sobre un asentamiento que se ha estado conformando en la zona cerril, al advertir que desconocen si hay legalidad en la venta de los predios a una familia que es de nacionalidad nigeriana y pretenden albergar a cerca de 100 personas más.

Manifestaron que, en días recientes tuvieron un altercado entre estos habitantes extranjeros y comuneros, ya que, dicen tener incertidumbre sobre la propiedad que presuntamente habrían adquirido y en la que se han comenzado a construir viviendas.

Y es que, presumieron que, para que se pueda ejecutar una venta de predios en esta zona, es indispensable que, se generen asambleas ejidales en las que por mayoría se puedan aprobar este tipo de ejercicios, y que, al menos para este caso, no se han realizado, como ocurre normalmente.

Por su parte, Fidel Alegría Estrella, subdelegado de la comunidad de Rosa de Castilla manifestó que, el descontento de la gente es porque no sabe la claridad sobre la legalidad de la venta de los terrenos, pero además por desconocer el uso que se le vaya a dar al predio al que llegaron.

Subrayó que los pobladores exigen saber qué harán en este lugar ya que consideran que tiene un perímetro amplio y no quieren que termine el orden.

“La comunidad no está a gusto, de por sí ya vivimos mal por tanto robo y tantas cosas y dejo en claro que no los estamos discriminando, simplemente no sabemos que vayan a hacer. Dicen que son una sociedad. Queremos hacer una reunión y ya veremos que decide la mayoría”, señaló.

Por su parte, al entrevistar al delegado de Santa Lucia, vecino de esta zona, mencionó tener conocimiento de tema, y que le notificaron, pero solo cuando ya se había ejecutado la venta, tras tener un encuentro con los compradores, él les sugirió acercarse directamente a la subdelegación de Rosa de Castilla, precisamente para evitar molestias.

“Fue en la parte alta de entre Rosa de Castilla y Estancia de Bordos, compraron terrenos allá, fue desde septiembre y me dijeron que habían vendido sus terrenos a unas personas de Nigeria para que yo tuviera conocimiento, yo les dije que se acercaran con el subdelegado para no tener conflictos”.

Cabe destacar que, de acuerdo con las mismas personas dicen que, lo que se han enterado es que, estos predios podrían alojar a más familias extranjeras, y que de ahí parte la incertidumbre.