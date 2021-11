Miedo por la cuarta ola en sector obrero

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en la región, J. Santos Nemesio Alonso García, pidió la sustitución de las cenas navideñas por regalos, incentivos económicos y despensas para los trabajadores, debido a la prevista cuarta ola de contagios por Covid-19.

Al respecto, afirmó que esta central obrera, ha solicitado a la parte patronal evitar a medida de lo posible las cenas navideñas entre los trabajadores para evitar contagios, toda vez que se corre el riesgo de que haya contagios entre la población durante las próximas semanas por las variantes del virus.

Recordó que el año pasado se suspendieron todo tipo de festejos entre los trabajadores a causa de la emergencia sanitaria, por lo que no descartó que esta misma medida se pueda adoptar con la finalidad de evitar más afectaciones en la salud de los representados.

“Ese tipo de actividades estamos solicitando que no se hagan, las empresas están en ese concepto y lo que en un momento se pueda invertir en un convivio, estamos pidiendo que se de en apoyo de despensas, regalos y así, creo que algunas empresas lo están viendo bien, yo espero que efectivamente tanto la parte representativa como los patrones, no caigamos en el juego de que no pasa nada”.

Por parte de la CTM se ha propuesto a la parte patronal, ofrecer a los trabajadores obsequios, incentivos económicos y despensas a cambio de las cenas navideñas, con el fin de evitar mayores problemas de salud pública, debido a que aún se mantiene latente el riesgo de contagios por el virus.

Dijo que será en el transcurso de las próximas semanas cuando se defina el número de empresas que sustituirán cenas de fin de año por regalos, incentivos económicos y despensas entre los agremiados.