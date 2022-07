Migrantes de Bangladesh cruzan por Tequisquiapan

Migrantes de Bangladesh empiezan a transitar por el municipio de Tequisquiapan por la Antigua Estación Bernal, tras el paso obligado por el centro del país para llegar la frontera norte con Estados Unidos.

Así lo dio a conocer el presidente de la Estancia del Migrante González y Martínez A.C., Martín Martínez Ríos, quien refirió que migrantes de este país no se habían identificado, siendo los primeros tres casos de migrantes de Bangladesh que pasan por el territorio tequisquiapense.

El paso de estos migrantes se dio en esta semana, y aunque complejo se dio la comunicación dado que su idioma bengalí es poco común, aseguró que integrantes de la Estancia del Migrante González y Martínez A.C., buscaron los medios de comunicarse con ellos, para ofrecerles ayuda humanitaria.

Local Menores indígenas se van solos de "mojados"

“De Bangladesh no habíamos tenido migrantes en la Estancia, que yo recuerde no se habían presentado estos casos, de Irak, Irán si, de aquella parte sí, pero de Bangladesh no, buscan llegar a Estados Unidos como todos, no buscan llegar a México”.

Mencionó que las edades de estos tres migrantes de Bangladesh era de entre los 25 y 30 años de edad, y aunque se trató de conocer la causa por el cual salieron de su país, poco se conoció, por lo que no descartó que sea como en los otros más por la ola de violencia que se vive en aquellas naciones, dijo.