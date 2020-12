Militancia del PRI en Pedro Escobedo sin ánimo para elecciones

La militancia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el municipio de Pedro Escobedo, muestra desánimo en el tema de las próximas elecciones, ya que hasta el momento sólo el profesor jubilado, Martín Figueroa Olvera ha manifestado su aspiración a la candidatura por la Presidencia Municipal de Pedro Escobedo, comunicó el secretario general del Comité Directivo Municipal (CDM), Irán Alberto Ugalde Vega.

Dijo que Figueroa Olvera es el único que ha levantado la mano y puede deberse a varias cuestiones, entre ellas que existe un panorama incierto en el municipio, ya que hay amplias posibilidades que en Pedro Escobedo sea mujer la que abandere al PRI en la búsqueda por la Alcaldía.

Local Aspira a la alcaldía de Pedro Escobedo

“Como tal, se ha manifestado al momento el señor, Martín Figueroa, ha sido el único interesado básicamente. Hay un panorama muy incierto en el municipio (…) Se rumora que a Pedro Escobedo le puede tocar candidata, un perfil femenino para poder encabezar el tema de la Presidencia Municipal”.

En febrero inicia la precampaña, por lo que antes de ese mes se conocerá si el perfil debe ser femenino o masculino, aunque reconoció que al no estar en el Gobierno, hay poca actividad en el Partido, pues recordó que para estas fechas, en elecciones pasadas ya había interesados en participar.

“Al momento no hay más interesados de gente que quiera participar, no sé si sea la apatía, por cómo quedamos posicionados la vez pasada o si no están interesados. El militante está más decepcionado”.