Modifican atribuciones de inspectores municipales

Fue aprobado un ajuste a las atribuciones de los inspectores tanto de Protección Civil como los adscritos a la Secretaría de Finanzas, esto con el objetivo de que las revisiones se realicen de forma transparente y con apego a la legalidad, informó la Secretaria del Ayuntamiento, Liliana San Martín Caballero.

Explicó que el área de Protección Civil cuenta una clasificación de inspecciones por giros de alto, mediano y bajo riesgo, hecho por el que esta modificación pretende específicamente en lo que refiere a los giros de alto riesgo, que las emisiones de dictámenes de vistos buenos, sean sustituidos por los dictámenes que normalmente las empresas realizan por sus propios protocolos.

Local

Es decir, los dictámenes que emita cualquier empresa particular, debidamente registrada, puede ser válido para presentarlo ya sea para realizar los trámites de licencia de funcionamiento o para realizar los trámites de refrendos.

Dijo además que también existe una particularidad en esta aprobación y se refiere a que los inspectores adscritos al área de Finanzas y los propios de Protección Civil, sólo podrán ir a empresas que previamente les sea ordenado por su superior inmediato, esto con el objetivo de regularizar una mala práctica en la que en ocasiones pudieran caer cualquier tipo de inspector, que es, el realizar supervisiones de manera indistinta o sorpresiva.

Situación que, afirmó, generaba quejas de particulares por la falta de integración de sus expedientes, hecho por el que con la actual modificación, se busca transparentar este proceso y que no haya posibilidad de que el inspector se vea o se crea facultado para acudir o no a un establecimiento, o para pedir o no, una cantidad distinta a la que estrictamente debe señalarse en la ley de ingresos.

Por último, especificó que esta adecuación entrará en vigor, una vez que se realice su adecuada publicación en la gaceta municipal, acción que se estima pueda realizarse los primeros días de la semana entrante.