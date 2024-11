Modificarán esquema de becas municipales

Con el lanzamiento de la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina Gutiérrez”, el Gobierno Municipal de San Juan del Río modificará el esquema y el presupuesto destinado a las becas escolares que se han repartido desde administraciones pasadas, a fin de evitar la duplicidad de estos programas, dio a conocer el alcalde de esta demarcación, Roberto Cabrera Valencia.

En entrevista reconoció el programa de becas del Gobierno Federal, el cual proyecta beneficiar a estudiantes de educación básica de todo el país. Sin embargo, señaló que en San Juan del Río sufrirá modificaciones el presupuesto asignado al esquema de becas municipales, toda vez que se evitará duplicar los apoyos otorgados. Recordó que en el último año de la administración pasada se destinaron 60 millones de pesos en beneficio de 20 mil estudiantes.

Local

Mencionó que se están analizando otras modalidades de becas que el Gobierno Municipal puede otorgar. Incluso, señaló que es posible que se entreguen algunos apoyos en nivel básico, en tanto el programa federal cubre a este sector. También, afirmó que se mantendrían las becas de educación especial, las cuales están direccionadas a alumnos con discapacidad.

“A lo mejor, mientras que se empareja a nivel primaria, nosotros muy probablemente atenderemos nivel primaria aquí, en San Juan del Río, porque es un programa muy sanjuanense. Pero, sí va a sufrir modificaciones el presupuesto de becas porque, reitero, no tiene caso que hagamos un doble ejercicio cuando ya las familias están bastante beneficiadas con esta beca universal del Gobierno Federal”, comentó.

Manifestó que se hará un análisis de los recursos que eran destinados a través de las becas a los niveles medio y superior de educación, precisando que en caso de que estén cubiertos con otros apoyos, el esquema municipal ya no se brindará para evitar la duplicidad. Insistió en que se buscarán otras opciones para ejercer este recurso, tales como becas para que madres de familia concluyan sus estudios.

Asimismo, puntualizó que ha solicitado a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio, Bibiana Rodríguez Montes, una propuesta de lo que se puede hacer con el recurso que estaba destinado a las becas municipales. Además, adelantó que el presupuesto se puede redireccionar a otros programas sociales, o bien, podrían trasladarse a nuevos esquemas.

“Pues más bien podemos redistribuir. Creo que esa parte puede haber, pero no quisiera adelantarme. Yo he pedido a la secretaria, Bibiana Rodríguez, que me presente un planteamiento de primera mano, porque para eso le damos la oportunidad y la responsabilidad a los secretarios, a las secretarias. Y una vez que me lo presente, digo yo, lo habré de evaluar. Yo también tengo algunas ideas en mente”, apuntó.