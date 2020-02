Morena alista foros ciudadanos en San Juan

El diputado local del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), José Raúl Chávez Nieto dio a conocer que se tiene proyectado llevar a cabo en San Juan del Río distintos foros ciudadanos para conocer, analizar y discutir temas orientados a la legalización del cannabis, por lo que exhorto a la ciudadanía estar atenta y participar.

Mencionó que existen diversos temas que deben ser discutidos entre la población, sobre todo aquellos que se encuentran en agenda legislativa de la Cámara de Diputados Federales y Senadores durante el 2020, por ello la importancia de establecer mesas de trabajo en el municipio sanjuanense con el fin de conocer la opinión pública.

Aseguró que temas como la despenalización del aborto y la legalización de la marihuana, son algunos de los cuales no se difunden o promueven con la información completa que deben tener, por lo que se espera llevar a cabo estas actividades para dar a conocer los beneficios que en muchos de los casos generarían.

“Los temas que están pendientes en las Cámaras también queremos adelantarnos y empezar a socializar esos temas porque muchos temas en la legislación actual no se tocan pareciera que no existen problemas y la idea es que los mismos jóvenes desde sus trincheras o desde sus cotidianidad inviten a discusión temas que tienen que discutir y no se han discutido y a la par buscando soluciones a ello”.

Finalmente indicó que este tipo de ejercicios entre la población se realizan desde el punto de vista legal, de salud pública, la seguridad, la política carcelaria, la presupuestal, así como las políticas públicas en general, por ello se espera contar con una importante participación de la población.