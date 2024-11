Morena desinforma en tema de delegados: Roberto Cabrera

Ante las protestas que se han generado en varias comunidades de San Juan del Río por la designación directa de delegados y subdelegados, el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, afirmó que en esta situación existen voces del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que están desinformando y manipulando a las personas, y con ello politizando el tema.

Señaló que personajes de Morena han compartido información errónea sobre el nombramiento de las autoridades auxiliares en las diferentes comunidades, añadiendo que con esto se ha buscado desinformar y manipular a la ciudadanía. Aseveró que esto no es justo y que con ello se demuestra que estas figuras desconocen de la materia.

“Por supuesto, claro que sí (se está politizando el tema). Hay voces, claramente, de Morena, vamos a decirlo así, que están mal informando, desinformando, tergiversando, manipulando y no me parece que sea justo. San Juan del Río no se merece ese tipo de representaciones tan, pues tan… ahí demuestran lo que les falta, que es conocimiento”, comentó el edil en entrevista.

Puntualizó que el tema del nombramiento de delegados y subdelegados está resuelto, pues insistió en que hizo efectiva la facultad que tiene para designar a las autoridades auxiliares que lo acompañarán en los próximos tres años de su gobierno. Además, dijo que dentro de su administración se tomarán decisiones sólidas para encaminar de manera positiva al municipio.

El martes, habitantes de algunas comunidades se congregaron para manifestar su rechazo al método por el cual se hizo el nombramiento de autoridades auxiliares. Durante la noche, en localidades como La Estancia, Vistha, Barrio de San Isidro, Puerta de Palmillas, El Mirador y San José Galindo, se congregaron algunas personas para exigir la elección de delegados y subdelegados a través del voto.

Por otra parte, Cabrera Valencia aseveró que las personas seleccionadas como autoridades auxiliares son afines a los principios y valores de su administración. Dijo que la intención fue colocar a figuras que lo acompañen en sus proyectos, que trabajen en pro de sus comunidades y que eviten las divisiones.

“Son autoridades auxiliares que van a apoyar lo que ya planeamos y trabajamos en nuestras comunidades. Sí, hay cambios, porque considero que puede haber otras afinidades. Afinidades distintas y mucho más cercanas a nosotros para poder trabajar. Y no estarme como me la pasé en la pasada administración, que hubo, no digo nombres, delegadas y delegados que, de manera muy irresponsable y poco seria, me daban una cara a mí y daban otra cara después”, subrayó.