Morena pidió madurez a su militancia de San Juan del Río

El secretario general del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en el estado, Israel Alejandro Pérez Ibarra pidió madurez, responsabilidad y compromiso a los militantes de este partido político con aspiraciones, a fin de evitar pintar bardas, dado que la elección de los candidatos y candidatas se llevará a cabo mediante las encuestas y no con la pinta de sus nombres en muros de las calles del municipio de San Juan del Río.

“El llamado es a respetar los tiempos, a respetar la ley electoral, a no adelantarnos, creo que el proyecto a nivel nacional y a nivel local, va avanzando bien y no necesitamos desesperarnos, necesitamos revisar el tema de cómo se va aprobar la ley electoral para poder determinar las reglas del juego y posteriormente decidir de una o de otra manera el género, que municipio va a encabezar un hombre o una mujer”.

Local En San Juan hay voto diferenciado

El morenista no descartó que con la cercanía del proceso electoral 2023-2024, aparezcan más bardas pintadas con nombres de aspirantes por este partido político no solo en el municipio si no en otras más demarcaciones, sin embargo, insistió, en que la elección de estos mismos apenas será definido y será conforme se establezca en la ley electoral en virtud de la equidad precisamente, de género.

“A mí me parece que es importante que entendamos dos contextos, uno el federal y otro el local, recordemos que en lo federal vamos a irnos a una encuesta con el tema de las corcholatas y por eso está este trabajo de diferentes ciudadanos que están apoyando a una u otra de las corcholatas, pero por otro lado, en el tema local, invitarlos a todos aspirantes a que respetemos la ley, que no nos adelantemos, me parece que en política son tiempos y todavía no son tiempos para estar haciendo ese tipo de actos, porque lo único que pone en pie de una u otra manera, es una desesperación”.

Recalcó que los candidatos y candidatas de este instituto político, será mediante el consenso de la militancia, es por ello, que en pocas semanas se comenzará con todo el proceso de elección para comenzar con los trabajos rumbo al 2024.

“Quien tenga la aspiración de encabezar y que no tenga la madurez de asumir la responsabilidad que se tiene en relación a hacer actores visibles o actores responsables de la dirección del proyecto de la cuarta transformación y que en un momento dado pues no encabece las encuestas que se llevarán a cabo por parte de la comisión de elecciones y tomen otro camino pues dejarán ver simplemente su poco interés y su poco compromiso y claridad con el proyecto”, finalizó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo