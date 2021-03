Morena sin definir a sus candidatos 

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aplazó la elección del candidato o candidata al Ayuntamiento de San Juan del Río y Diputaciones locales, por lo que será hasta el día 5 de abril cuando se defina a quien representará al partido morenista.

Lo anterior lo dio a conocer el precandidato a la presidencia municipal sanjuanense, Néstor Gabriel Domínguez Luna, quien aseguró que la Comisión Nacional de Elecciones (CNE), notificó de la fecha tentativa en que serán definidos los candidatos y candidatas a dichos puestos de representación proporcional, toda vez que las encuestas para tal efecto apenas comenzaron.

Local Presentará Morena candidaturas a alcaldías el 5 de abril

Aunque se desconoce el número de los encuestados en el caso del municipio sanjuanense, si son los 12 aspirantes o menos, afirmó que previo al periodo para el registro de planillas ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), se dará a conocer el nombre de quien abanderará el proyecto de Morena en la localidad.

“Sabemos que ya hay encuestas en San Juan del Río, no nos han notificado quienes entraron en esa encuesta si son los 12 aspirantes o cuantos, es tema que no nos han confirmado, volvieron a sacar un acuerdo en que la fecha limite para dar a conocer el resultado es el 5 de abril, no puede pasar de esa fecha para dar a conocer al candidato o candidata”.

Finalmente, aseguró que la elección de los candidatos y candidatas morenistas estarán en tiempo y forma y conforme a los lineamientos electorales para participar en la contienda, por lo que reiteró que en breve se conocerá quien aparecerá en las boletas.