Morenistas preparan recurso de impugnación

Militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), preparan recurso de impugnación ante las instancias electorales por la designación de Rosa María Ríos de Sinecio como la sustituta de Juan Alvarado Navarrete para abanderar el proyecto de la 4T al Ayuntamiento de San Juan del Río, tras haberse acatado el ordenamiento del Instituto Electoral de Querétaro para cumplir con equidad de género.

El presidente del Consejo Estatal del partido morenista, Ángel Balderas Puga, manifestó que la sustitución que se dio este miércoles de forma “exprés”, en cumplimiento a los lineamientos establecidos por el IEEQ, provocó enojo entre la militancia morenista, quien después de pasar por un mal momento el pasado 11 de abril con la designación de Alvarado Navarrete como candidato, volvieron a revivir otra vez la imposición.

Local A la caza de culpables del “grave error”, dicen

“Esta es una larga ya cadena de hechos, desafortunadamente los representes ante el IEEQ no tienen la capacidad, no han dado el ancho, han cometido varios errores y no los veo ni si quiera impugnando la negativa del registro de Rosa María para Juan Alvarado, porque evidentemente el IEEQ pues tiene los datos de que no se hicieron las cosas bien”.

El presidente del Consejo Estatal morenista, mencionó que esta situación lo único que ha provocado es la incertidumbre y desconfianza entre la militancia, dados los hechos registrados al interior del partido, los cuales han sido consumados por el actual secretario general en funciones de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), del instituto político, Jesús Méndez Aguilar, “quien está tomando decisiones por su cuenta y esta sustitución, no sabemos quién la está decidiendo porque no sabemos si es gente del entorno de Celia Maya que ni quiera están afiliados a Morena o si es Méndez”.

Local Cambios en candidaturas es culpa del CEN: Balderas

Agregó que estos días se buscará conocer los motivos por los cuales se designó a Rosa María Ríos de Sinecio como la sustituta de Juan Alvarado Navarrete para encabezar el proyecto de Morena en San Juan del Río.